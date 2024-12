Ronaldo chê giải Pháp

Anh thẳng thắn nhận định: "Giải Pháp ư? Tất nhiên là kém hơn. Tôi không nói điều này vì tôi đang chơi bóng ở Saudi Arabia. Hãy thử đến đây thi đấu, chạy dưới cái nắng 38, 39, 40 độ và bứt tốc vài lần, để xem các bạn cảm nhận thế nào. Đừng chỉ tin lời tôi, hãy thử trải nghiệm".

Ronaldo tiếp tục: "Ở Pháp chỉ có PSG, phần còn lại coi như hết thời. Đó là quan điểm của tôi. PSG là đội mạnh nhất, không ai cạnh tranh nổi với họ. Họ có những cầu thủ tốt hơn, là CLB giàu có nhất. Đây là thực tế, và tôi không hiểu tại sao mọi người lại ngạc nhiên".

Siêu sao 39 tuổi bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới với phong độ đỉnh cao khi ghi 8 bàn trong 5 trận gần nhất cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Anh vừa được vinh danh Cầu thủ hay nhất Trung Đông năm 2024 tại lễ trao giải Globe Soccer Awards ở Dubai. Ngoài ra, lễ trao giải còn trao các hạng mục khác, bao gồm Cầu thủ được yêu thích nhất năm - cũng thuộc về Ronaldo, cùng với giải thưởng cho Cầu thủ nam và nữ hay nhất năm và CLB nam và nữ hay nhất năm.

Dù gần chạm mốc 40 tuổi, Ronaldo vẫn đang trên hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Hiện tại, anh có 910 bàn trong màu áo cấp CLB lẫn tuyển quốc gia.

