Ronaldinho tuyên bố gây sốc về tuyển Brazil

“Mọi thứ đang không suôn sẻ. Họ (tuyển Brazil hiện tại - PV) thiếu sự can đảm, tính cống hiến, mọi thứ đều thiếu”, Ronaldinho chia sẻ trên kênh YouTube “Cartoloucos” hôm 14/6.

Cựu danh thủ 44 tuổi cũng khẳng định rằng không đồng hành cùng đội nhà tại Copa America 2024. “Tôi sẽ không xem bất kỳ trận đấu nào của tuyển Brazil. Tôi từ bỏ ĐTQG rồi”, Ronaldinho, người có 97 lần khoác áo Selecao và ghi 33 bàn, nhấn mạnh.

Tại Copa America 2024, tuyển Brazil nằm ở bảng D, cùng với Costa Rica, Paraguay và Colombia. Vào ngày 24/6, Selecao sẽ chơi trận mở màn gặp Costa Rica.

Ở kỳ Copa America trước, tuyển Brazil về nhì, họ để thua Argentina trong trận chung kết.

Theo Ronaldinho, theo dõi tuyển Brazil giờ có phần "nhạt nhẽo" hơn truớc. Ở thời của anh, Selecao đá cống hiến, mang tới sự thú vị và niềm vui cho nguời hâm mộ. Đó một phần nhờ dàn cầu thủ đậm chất kỹ thuật, chơi bóng đầy ngẫu hứng.

Chia sẻ thêm về bóng đá Brazil, Ronaldinho tin rằng Vinicius Junior sẽ giành Quả bóng Vàng năm nay. Cựu danh thủ Barcelona và PSG khẳng định đàn em xứng đáng đuợc tôn vinh ở giải thưởng cá nhân cao quý nhất, sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Real Madrid mùa 2023/24.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.