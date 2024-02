Rời tiệc nhà bạn, lái xe vi phạm nồng độ cồn

Với tinh thần làm việc "xuyên đêm, xuyên Tết", lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Ngày 16/2, Đội CSGT-TT Công an huyện Sóc Sơn lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường liên xã Phú Nghĩa, Minh Phú, Sóc Sơn. Ghi nhận trong 2 ca trực chiều và tối, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đáng chú ý trong đó có 3 trường hợp vi phạm vượt kịch khung. Đó là tài xế môtô N.T.Đ. (SN 1971, HKTT: Minh Phú, Sóc Sơn). Anh N.T.Đ. vi phạm nồng độ cồn ở mức cực cao: 0,922mg/lít khí thở. Qua kiểm tra vào lúc 13h34 cùng ngày, anh Đ. vi phạm ở mức "khủng": 0,922mg/lít khí thở. Phân trần với lực lượng làm nhiệm vụ, anh Đ. cho biết anh vừa uống rượu tại tiệc nhà bạn và uống khá nhiều. Với mức vi phạm này, anh Đ. không còn đủ tỉnh táo để lái xe, có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào, nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Trong ca buổi tối cùng ngày, tổ công tác cũng phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong đó có lái xe N.T.M. (SN 1993, HKTT: Tiên Dược, Sóc Sơn) vi phạm ở mức gần gấp 2 lần kịch khung: 0,781mg/lít khí thở. Anh N.V.G. vi phạm ở mức 0,401mg/lít khí thở. Thông tin với PV ANTĐ, thiếu tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Sóc Sơn, cho biết thực hiện nghiêm yêu cầu, chỉ đạo của CATP, Công an huyện Sóc Sơn, Đội CSGT-TT đã xây dựng và triển khai các phương án bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, chốt chặn để xử lý mọi trường hợp vi phạm TTATGT nói chung, nồng độ cồn nói riêng. Cùng với các đơn vị, địa bàn thuộc CATP Hà Nội, trước và trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng CSGT - TT Công an huyện Sóc Sơn duy trì quyết liệt tinh thần làm việc "xuyên đêm, xuyên Tết", với tâm thế bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, tập trung xử lý các xã có tục lệ "ăn Tết lại" để người dân nâng cao ý thức đã uống rượu bia không lái xe, với phương châm: không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lái xe N.T.M. vi phạm ở mức 0,781mg/lít khí thở. Theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Đội CSGT - TT Công an huyện Sóc Sơn cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã bố trí cán bộ chiến sĩ trực 100% quân số với tinh thần "xuyên đêm, xuyên Tết", kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, các chất kích thích, người điều khiển phương tiện đi vượt quá tốc độ cho phép, không đội mũ bảo hiểm… nhằm hạn chế thấp nhất các vụ va chạm, TNGT. Với nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, lực lượng CSGT - TT Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với công an các xã trên địa bàn triển khai các chốt trực, các chốt kiểm tra, cũng như các tổ lưu động tuần tra nhằm khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý mọi tình huống ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Bằng tinh thần trách nhiệm và quyết tâm lớn vì bình yên, hạnh phúc của người dân, lực lượng CSGT - TT Công an huyện Sóc Sơn đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không có ùn tắc phức tạp…, những cung đường bình yên, thông thoáng để người dân vui xuân, đón Tết...

