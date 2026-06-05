Robot Trung Quốc thi America’s Got Talent

Khán giả Mỹ hào hứng trước cảnh robot Trung Quốc nhảy múa trên sân khấu của chương trình hấp dẫn nhất giờ vàng.

Robot Trung Quốc vừa có màn xuất hiện ấn tượng trên sân khấu Mỹ. Ảnh: Handout.

Robot hình người của Unitree vừa có màn xuất hiện ấn tượng trên sân khấu America’s Got Talent, tạo sức hút đặc biệt với công chúng Mỹ. Tại trường quay, khán giả chào đón nồng nhiệt nhưng phía sau hậu trường, các nhà lập pháp Mỹ lại có quan điểm khác.

"Điên rồ nhưng xuất sắc"

Theo SCMP, số liệu về lượng người xem vẫn chưa được công bố, nhưng sự xuất hiện của Unitree G1 trên chương trình truyền hình giờ vàng của Mỹ, ngay trong tập mở màn mùa giải, có thể góp phần vào sự chấp nhận rộng rãi hơn đối với robot Trung Quốc, kể cả khi chính quyền nỗ lực ngăn chặn.

Trong phân đoạn phát sóng vào tối 2/6, 8 robot hình người G1 trình diễn màn vũ đạo công phu cùng với Wu Yufei, một vũ công đến từ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Tiết mục này là một buổi trình diễn cho cuộc thi tìm kiếm tài năng do đài NBC phát sóng, trong đó các thí sinh tranh giải thưởng lớn trị giá 1 triệu USD .

Ra mắt năm 2006, America's Got Talent là một trong những chương trình truyền hình nổi tiếng nhất ở Mỹ. Mùa trước thu hút trung bình gần 6 triệu người xem mỗi tập, theo dữ liệu từ Nielsen.

Đội hình robot Unitree tham dự America's Got Talent. Ảnh: NBC.

Tham dự cuộc thi với tên Unitree, Wu và các robot được ban giám khảo gồm 4 người: Simon Cowell, Sofia Vergara, Howie Mandel và Mel B chấp thuận qua vòng kế tiếp.

Màn trình diễn "điên rồ nhưng xuất sắc", Cowell, người thường rất nghiêm khắc, nhận xét. Trong khi đó cựu ngôi sao Spice Girls, Mel B, nói rằng các robot có phần thể hiện "hoàn hảo".

Các đoạn video về màn trình diễn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Video tóm tắt trên kênh YouTube chính thức của America's Got Talent thu hút hơn 1 triệu lượt xem trong 24 giờ.

Ánh mắt e dè của chính quyền Mỹ

Sự hào hứng với robot của Unitree phơi bày khác biệt trong góc nhìn giữa các nhà lập pháp tại Washington và công chúng Mỹ về công nghệ Trung Quốc, theo Kyle Chan, chuyên gia tại viện nghiên cứu Brookings Institution có trụ sở tại Washington.

Hôm 3/6, chỉ một ngày sau màn trình diễn của Unitree, 3 nhà lập pháp Mỹ giới thiệu Đạo luật Guard, một dự luật lưỡng đảng nhằm cấm các robot Trung Quốc được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia tại Mỹ.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban Chọn lọc Hạ viện về Trung Quốc và đồng tài trợ Đạo luật Bảo vệ, John Moolenaar cáo buộc robot Trung Quốc là mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng quan trọng và người lao động của Mỹ, đặc biệt nhắm vào Unitree.

Robot Trung Quốc có những tiến bộ vượt trội, khiến chính quyền Mỹ lo lắng. Ảnh: Unitree.

Công ty này có trụ sở tại Hàng Châu, được xem là đơn vị hưởng lợi từ "các khoản trợ cấp hào phóng của nhà nước", do đó là mối đe dọa hiện hữu đối với các công ty robot của Mỹ.

Dự luật mới là một trong những nỗ lực của Washington nhằm chống lại sự bành trướng Trung Quốc trong lĩnh vực robot tiên tiến. Một dự luật khác cũng được Quốc hội Mỹ xem xét, Đạo luật Robot An ninh Mỹ, nhằm cấm chính phủ liên bang Mỹ mua sắm robot, bao gồm cả robot hình người do các công ty Trung Quốc sản xuất.

Unitree bán robot hình người trên toàn thế giới thông qua nền tảng AliExpress của Alibaba, trong đó Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản là những thị trường chính. Hôm 1/6, công ty này công bố hợp tác với gã khổng lồ chip Nvidia để ra mắt thiết kế robot hình người mới có tên H2+, dự kiến​ bán ra thị trường vào nửa cuối năm nay.

Trước đây, robot của Unitree từng xuất hiện trong các chương trình biểu diễn nổi tiếng, đáng chú ý nhất là trong Gala Tết Nguyên đán hàng năm của Trung Quốc, một chương trình giải trí thường niên do đài truyền hình nhà nước CCTV tổ chức.