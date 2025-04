Roblox - từ nền tảng giải trí đến hệ sinh thái marketing cho tương lai

Roblox - nơi thương hiệu và studio phát triển nội dung có thể kết nối trực tiếp với thế hệ người tiêu dùng tiếp theo, qua hình thức marketing tương tác và mang tính cộng đồng cao.

Ra đời trên nền tảng PC từ năm 2006, sau gần 20 năm, Roblox không còn gói gọn trong một trò chơi điện tử mà trở thành nền tảng trực tuyến cho phép người dùng sáng tạo, chia sẻ và trải nghiệm hàng triệu nội dung 3D. Cốt lõi của Roblox là mô hình nội dung do người dùng sáng tạo (User-Generated Content), kết hợp hệ thống avatar tùy biến cao, nền kinh tế ảo xoay quanh đơn vị ảo là Robux và khả năng tương tác xã hội sâu sắc.

Đưa thương hiệu bước vào thế giới ảo sống động

Trong bối cảnh người dùng trẻ chuyển dịch sang không gian ảo, Roblox cung cấp phương thức tiếp cận mới mẻ, tương tác và cá nhân hóa sâu sắc. Thay vì quảng bá thụ động qua hình ảnh hoặc video theo cách truyền thống, thương hiệu có thể thiết kế trải nghiệm tương tác - nơi người dùng thực sự “sống” trong thế giới của nhãn hàng tại Roblox. Những trải nghiệm này không chỉ giúp gia tăng nhận diện thương hiệu mà còn thúc đẩy gắn kết dài hạn và xây dựng cộng đồng người dùng trung thành.

Một trong những điển hình là Nikeland - thế giới ảo của Nike trên Roblox. Đây là nơi người dùng có thể tham gia trò chơi thể thao, tùy chỉnh sân chơi, thử nghiệm sản phẩm ảo và tham gia sự kiện đồng thương hiệu. Theo Nike, chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, “mảnh đất” của họ thu hút hơn 20 triệu lượt truy cập từ hơn 200 quốc gia.

Nikeland thế giới ảo của Nike trong Roblox. Ảnh: Nike & Roblox.

Tương tự, Gucci tạo ra Gucci Garden và Gucci Town - nơi người dùng khám phá di sản thương hiệu, mua phụ kiện ảo độc quyền và cá nhân hóa avatar. Thậm chí, chiếc túi ảo của Gucci từng được bán với giá cao hơn cả phiên bản thật, cho thấy giá trị của thời trang kỹ thuật số trong nền kinh tế Roblox.

Gucci Garden trong Roblox. Ảnh: Gucci.com.

Mở rộng cơ hội tiếp cận Gen Z, Gen Alpha

Một trong những điểm mạnh của Roblox nằm ở cơ sở người dùng - phần lớn là Gen Z và Gen Alpha, vốn khó tiếp cận qua nền tảng truyền thống. Báo cáo quý IV/2024 của Roblox cho thấy nhóm người dùng dưới 17 tuổi chiếm khoảng 56% tài khoản truy cập hàng ngày. Cộng đồng người dùng truy cập hơn 14 triệu trải nghiệm và dành trung bình 2,5 đến 2,6 giờ mỗi ngày trên nền tảng.

Không chỉ đông đảo, nhóm người dùng trẻ có xu hướng tương tác cao. Họ chủ động tham gia trải nghiệm, tùy chỉnh avatar, chia sẻ nội dung và thậm chí sáng tạo sản phẩm ảo. Với tâm lý “trải nghiệm là bản sắc”, nhóm người dùng này sẵn sàng khám phá và gắn bó thương hiệu mang lại giá trị giải trí, tương tác xã hội và cá nhân hóa cao.

Roblox - nơi tập trung nhiều nhóm người dùng trẻ tuổi.

Điều này đặc biệt quan trọng với thương hiệu thời trang, giải trí, thể thao và bán lẻ - những lĩnh vực có thể tận dụng đặc tính avatar, hệ thống vật phẩm ảo và cơ chế mua sắm trong thế giới số của Roblox. Các thương hiệu có đối tượng mục tiêu là thanh thiếu niên hoặc trẻ nhỏ có thể xem Roblox như “siêu thị trải nghiệm” với khả năng tiếp cận hàng triệu người dùng mỗi ngày.

Sáng tạo không giới hạn, kết nối trực tiếp người dùng

Roblox không chỉ hấp dẫn với nhãn hàng mà còn là “mảnh đất vàng” cho studio phát triển game và nội dung tương tác. Với hơn 40 triệu trải nghiệm do người dùng tạo ra, nền tảng cung cấp bộ công cụ miễn phí, kho tài nguyên mở, hệ thống quảng cáo và cả chương trình DevEx. Theo đó, các nhà sáng tạo nội dung sẽ hưởng lợi từ sản phẩm của mình, nhận phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp đầy cảm hứng.

Các studio có thể hợp tác thương hiệu để xây dựng thế giới ảo, trò chơi tùy chỉnh hoặc vật phẩm ảo theo yêu cầu. Mô hình này không chỉ mở ra cơ hội doanh thu mà còn khẳng định năng lực sáng tạo và mở rộng mạng lưới khách hàng doanh nghiệp.

Sự kiện Roblox Developers Conference 2024 được tổ chức tại Mỹ.

Tuy nhiên để thành công, studio cần hiểu sâu văn hóa Roblox, đảm bảo tính sáng tạo gắn liền trải nghiệm người dùng và duy trì sự cân bằng giữa yếu tố thương mại, giải trí. Bởi Roblox không chỉ là nền tảng giải trí dành cho trẻ em, mà trở thành hệ sinh thái kỹ thuật số sống động với tiềm năng lớn cho cả nhà sáng tạo và thương hiệu.

Có thể nói với Dev Studio, đây là sân chơi để xây dựng trải nghiệm sáng tạo. Còn với nhãn hàng, Roblox mở ra kênh marketing độc đáo - nơi thương hiệu không chỉ nhìn thấy, mà còn cảm nhận và sống cùng người dùng trong thế giới ảo.

Roblox VN - mảnh đất tiềm năng đang chờ khai phá

Năm 2024, VNGGames hợp tác Roblox Corporation để phát hành ứng dụng này vào Việt Nam. Sự kiện này không chỉ bắt kịp xu hướng toàn cầu mà còn mở ra môi trường giải trí lành mạnh, tạo điều kiện cho Dev Studio tại Việt Nam có cơ hội tiếp cận xu hướng công nghệ mới trên thế giới.

Roblox lần đầu xuất hiện tại sự kiện Vietnam GameVerse 2024.

Phát biểu tại chương trình Game Talk trong khuôn khổ GameVerse 2025, ông Dương Chí Tâm - Trưởng bộ phận Roblox Việt Nam của VNGGames - cho biết VNGGames tin rằng người dùng ngày nay không chỉ muốn chơi mà còn muốn tự tay tạo ra game, góp phần thúc đẩy công nghệ và sản phẩm mang dấu ấn Việt.

“Với sứ mệnh 'From Vietnam to the world', VNGGames kỳ vọng Roblox trở thành bệ phóng sáng tạo cho giới trẻ Việt, đưa sản phẩm vươn ra toàn cầu”, ông khẳng định.

Đại diện Roblox VN chia sẻ trong chương trình Game Talk. Ảnh: Vietnam GameVerse 2025.

Việc Roblox gia nhập Việt Nam dưới sự hỗ trợ của VNGGames không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn góp phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành công nghiệp nội dung số. Giờ đây UGC game không còn là câu chuyện của tương lai, mà trở thành xu hướng hiện tại, mang đến cơ hội để cộng đồng sáng tạo Việt khám phá tiềm năng, phát triển sản phẩm và khai thác tối đa sức mạnh của nền tảng Roblox trong thời đại mới.