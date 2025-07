Retegui phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Italy

Thương vụ được công bố vào hôm 21/7, với hợp đồng kéo dài 4 năm cho chân sút 26 tuổi. Dù đôi bên không tiết lộ chi tiết tài chính, truyền thông Italy khẳng định mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 65 triệu euro ( 76 triệu USD ). Đây là con số kỷ lục, biến Retegui trở thành cầu thủ người Italy đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá.

Gia nhập Atalanta từ Genoa để thay thế Gianluca Scamacca chấn thương, Retegui ngay lập tức chứng minh giá trị khi ghi 25 bàn thắng ở Serie A, góp phần giúp đội bóng vùng Bergamo cán đích ở vị trí thứ ba - một thành tích ấn tượng.

Atalanta tri ân sự cống hiến của tiền đạo này trong thông báo chính thức: “Gia đình Percassi, gia đình Pagliuca và toàn thể CLB chân thành cảm ơn Mateo vì những đóng góp phi thường mùa vừa qua, và chúc anh thành công trong chặng đường mới”.

Sinh ra tại Argentina, Retegui đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Italy nhờ gốc ông bà. Anh được HLV Roberto Mancini triệu tập năm 2023 và ghi bàn ngay trận ra mắt trong thất bại 1-2 trước Anh. Tính đến nay, Retegui đã có 6 bàn sau 20 trận cho “Azzurri”, trở thành một trong những niềm hy vọng lớn trên hàng công.

Tại Al Qadsiah, Retegui sẽ đảm nhiệm vai trò hàng công sau khi Pierre-Emerick Aubameyang rời CLB vào tuần trước. Tiền đạo Gabon khép lại một mùa giải ấn tượng với 21 bàn thắng sau 36 trận.

Thương vụ này không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của Saudi Pro League với những ngôi sao châu Âu, mà còn khẳng định quyết tâm của Al Qadsiah trong tham vọng vươn tầm tại khu vực.

