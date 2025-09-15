Renan Lodi nổi loạn

Tham vọng của Al-Hilal tiếp tục gặp biến cố khi hậu vệ trái Renan Lodi quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng vì không được đăng ký thi đấu tại Saudi Pro League mùa này.

Renan Lodi từng khoác áo Atletico Madrid.

Cựu cầu thủ Atletico Madrid gia nhập Al-Hilal hồi mùa đông 2024 với giá 23 triệu euro, nhưng rơi vào tình cảnh “thừa ngoại binh”. Theo quy định, mỗi CLB ở Saudi Pro League chỉ được đăng ký 10 cầu thủ ngoại, trong đó ít nhất 2 người dưới 21 tuổi. Sau khi bổ sung Darwin Nunez và Theo Hernandez, HLV Simone Inzaghi có tới 13 ngoại binh trong tay, buộc CLB phải gạt Lodi khỏi danh sách.

Không chấp nhận bị đóng băng sự nghiệp, Lodi viết trên mạng xã hội: “Tôi đã tham khảo ý kiến pháp lý và được khẳng định rằng không ai có thể tước đi quyền hành nghề của tôi”.

Al-Hilal lập tức phản hồi bằng tuyên bố sẽ “tiến hành hành động pháp lý” chống lại cầu thủ 27 tuổi.

Trong lúc chờ đợi, Lodi trở về Brazil và úp mở về việc tìm bến đỗ mới. Ở tuổi sung mãn và còn là cầu thủ tự do, hậu vệ trái người Brazil có thể trở thành giải pháp hấp dẫn cho nhiều CLB châu Âu lẫn Nam Mỹ đang cần bổ sung nhân sự.