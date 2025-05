Real Madrid vỡ mộng nổ 'bom tấn' Florian Wirtz

Theo Bild, Wirtz và Bayern đã thống nhất các điều khoản trong hợp đồng cá nhân, chuẩn bị cho thương vụ chuyển nhượng đình đám nhất tại Bundesliga trong những năm gần đây. Tuyển thủ Đức không gia hạn hợp đồng với Leverkusen và tập trung vào việc chuyển đến Bayern.

Có hai kịch bản dễ xảy ra trong thương vụ này. Đầu tiên, Wirtz có thể gia nhập Bayern ngay trong mùa hè này. Đây là phương án mà đôi bên đều mong muốn.

Kịch bản thứ hai là vụ chuyển nhượng sẽ dời lại vào năm 2026, nếu Leverkusen và Bayern không đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng. Trong trường hợp này, Wirtz sẽ phải cam kết gia nhập Bayern. "Hùm xám" có thể giảm mức phí chuyển nhượng xuống thấp hơn con số 100 triệu euro. Đến mùa hè 2027, tuyển thủ Đức sẽ trở thành cầu thủ tự do.

Theo Sky Sports, Wirtz có thể nhận 20-25 triệu euro mỗi mùa tại Bayern, trong hợp đồng kéo dài 5 năm. Mức đề nghị hấp dẫn này giúp Wirtz trở thành một trong những cầu thủ có lương cao nhất tại Bayern. Trước đó, báo chí Đức cũng cho biết Wirtz nghe theo gia đình và mong muốn tiếp tục ở lại quê nhà thi đấu thay vì xuất ngoại.

Bayern tỏ ra tự tin trong việc sở hữu Wirtz. Trong khi đó, Real Madrid vẫn chưa đưa ra đề nghị chính thức. "Los Blancos" đang ưu tiên bổ nhiệm Xabi Alonso vào ghế HLV trưởng thay Carlo Ancelotti. Kế hoạch chuyển nhượng của CLB cũng đang được tính đến dần.

Simon Rolfes, Giám đốc Thể thao của Leverkusen, bình luận về tình hình của Wirtz: “Với Florian, có nhiều khả năng khác nhau, nhiều câu lạc bộ đang rất quan tâm đến cậu ấy. Tuy nhiên, một lựa chọn khả thi là Florian sẽ ở lại với chúng tôi. Cậu ấy còn hợp đồng 2 năm nữa, vì vậy chúng tôi không cần phải vội vàng trong việc đưa ra quyết định trong những ngày tới. Chúng tôi chưa đặt ra bất kỳ thời hạn nào".

