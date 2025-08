Real Madrid và cuộc chọn lựa tuổi đôi mươi

Trong bối cảnh CLB ưu tiên phát triển lâu dài, việc lựa chọn người ở lại đồng nghĩa với việc người còn lại nhiều khả năng bị đem cho mượn để tránh lãng phí tiềm năng trên băng ghế dự bị.

Trong cuộc cạnh tranh này, Gonzalo García tạm thời đang chiếm ưu thế. Sau màn trình diễn thuyết phục tại FIFA Club World Cup 2025 với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha ghi điểm mạnh mẽ với ban huấn luyện, đặc biệt là HLV Xabi Alonso. Theo báo chí Tây Ban Nha, Gonzalo đang được ưu ái trao chiếc áo số 9 - một dấu hiệu cho thấy niềm tin lớn từ ban lãnh đạo.

Ngoài phong độ, Gonzalo còn có lợi thế về thể trạng và sự ổn định. Anh không gặp vấn đề chấn thương nào, đã hòa nhập tốt với đội hình chính và đang tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng - như một lời khẳng định vị trí lâu dài tại CLB.

Ngược lại, Endrick đang đối mặt với trở ngại lớn khi dính chấn thương gân kheo. Theo ước tính, tiền đạo người Brazil sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 8-10 tuần, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải. Điều này khiến khả năng cạnh tranh vị trí của anh trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Dù vậy, Endrick không giấu tham vọng lớn. Anh kiên quyết không chấp nhận một hợp đồng cho mượn và muốn ở lại CLB để chiến đấu cho suất đá chính. Niềm tin cá nhân của Endrick được củng cố bởi những dấu ấn bản thân từng tạo ra ở cấp độ quốc tế, từ bàn thắng vào lưới tuyển Anh tại Wembley đến phong độ ấn tượng tại Copa del Rey mùa trước.

Real Madrid hiểu rằng việc giữ cả hai tài năng cùng lúc có thể phản tác dụng. Ở độ tuổi cần được ra sân thường xuyên để phát triển, việc “đóng khung” một trong hai cầu thủ trên ghế dự bị là điều mà CLB muốn tránh.

Do đó, một giải pháp được đưa ra: chỉ một người ở lại, người còn lại sẽ được đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm, tránh việc tài năng bị thui chột vì thiếu cơ hội thi đấu. Với chấn thương hiện tại, Endrick có thể là người bị xem xét cho phương án này - dù anh không muốn.

Khi kỳ chuyển nhượng mùa hè bước vào giai đoạn nước rút, Real Madrid buộc phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. Giữ lại ai, và gửi ai đi để không làm mất động lực phát triển - đó là bài toán không dễ, bởi cả Endrick và Gonzalo đều là những viên ngọc quý với kỳ vọng lớn trong tương lai.

Dù kết quả thế nào, quyết định lần này của Real không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch mùa giải 2025/26 mà còn có thể định hình sự nghiệp của hai ngôi sao trẻ tài năng. Và trong bối cảnh Mbappé sẽ là tâm điểm hàng công, người ở lại phải chấp nhận vai trò “kép phụ” - nhưng là một vai phụ được chờ đợi bùng nổ.

