Real Madrid thắng mà như thua trận

Những màn lội ngược dòng ngoạn mục, những chiến thắng nghẹt thở, những phép màu diệu kỳ - đó chính là thứ ma thuật làm nên huyền thoại Real Madrid, biến họ thành một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, sau chiến thắng đầy kịch tính với tổng tỷ số 5-4 trước Real Sociedad tại bán kết Copa del Rey rạng sáng ngày 2/4, một câu hỏi lớn đang được đặt ra.

Liệu "Los Blancos" có thể tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng, hay những vấn đề hiện tại sẽ cản bước họ trên con đường chinh phục đỉnh cao?

Trận đấu giữa Real Madrid và Sociedad là một cuộc đua mà nếu nhìn vào kết quả cuối cùng, người ta có thể cho rằng Real Madrid giành chiến thắng xứng đáng. Nhưng thực tế, họ rất vất vả để có thể vượt qua đối thủ không quá mạnh mẽ này. Một trận đấu như tàu lượn siêu tốc, nơi đội bóng của Ancelotti nhiều lần để lộ ra những điểm yếu chí mạng, mà nếu không nhờ vào một vài khoảnh khắc bùng nổ của các cá nhân, Real Madrid có thể đã phải nhận thất bại.

Những vấn đề lớn nhất mà Real Madrid phải đối mặt nằm ở hàng phòng ngự. Dù chiếm ưu thế về tỷ lệ kiểm soát bóng trong suốt trận đấu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại để lộ quá nhiều khoảng trống và sai lầm trong việc bảo vệ khung thành.

Khi không có Thibaut Courtois - người đóng vai trò là bức tường vững chắc bảo vệ khung thành Real Madrid trong suốt mùa giải - đội bóng của Ancelotti càng dễ bị tổn thương.

Những tình huống phòng ngự rời rạc, sự thiếu quyết đoán của các hậu vệ và sự rối loạn trong việc xử lý bóng khiến Real Madrid phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm. Cần nhớ rằng đối thủ của họ, Sociedad, không phải là đội bóng quá mạnh.

Một trong những điểm yếu lớn nhất của Real Madrid trong trận đấu này là sự thiếu ổn định và sự lơi lỏng trong phòng ngự. Các hậu vệ như David Alaba, Eduardo Camavinga đều có những khoảnh khắc đáng quên.

Camavinga không thể ngăn cản được những pha bứt tốc của Takefusa Kubo ở cánh phải. Sự non nớt của anh khiến Real Madrid gặp khó khăn trong việc giữ vững thế trận.

Không chỉ phòng ngự, cầu thủ người Pháp còn tỏ ra yếu kém trong việc xây dựng lối chơi, điều mà Real Madrid cần rất nhiều ở các tiền vệ của mình. Những pha bóng yếu ớt, thiếu quyết đoán của Camavinga khiến đội bóng không thể phát động tấn công mạch lạc và dễ dàng bị đối thủ đẩy lùi.

Trong khi đó, Raul Asencio lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Trong một tình huống phòng ngự, anh vội vã ra ngoài khu vực cấm để cố gắng ngăn cản Oyarzabal, nhưng cuối cùng lại khiến cho Lucas Vázquez bị bỏ lại trong không gian trống. Sai lầm này dẫn đến một cơ hội ngon ăn cho Sociedad. May mắn thay, Real Madrid không phải trả giá.

Dù đối thủ là Sociedad, một đội bóng không quá mạnh, họ làm tốt trong việc kiểm soát trận đấu và tạo ra áp lực lớn lên hàng phòng ngự của Real Madrid. Zubimendi, với khả năng phân phối bóng xuất sắc, đã không ít lần phá vỡ hàng phòng ngự của Real Madrid bằng những đường chuyền thông minh. Pablo Marin cũng để lại dấu ấn với sự năng động và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Barrene, với khả năng xử lý không gian tuyệt vời, và Oyarzabal, người có một màn trình diễn ấn tượng, đều khiến Real Madrid phải lo lắng. Song, họ không thể tận dụng hết cơ hội tạo ra và đó là lý do "Los Blancos" vẫn vượt qua được đối thủ trong một trận đấu căng thẳng.

Dù vậy, chiến thắng của Real Madrid chứa đựng nhiều nỗi lo hơn. Đáng nói, những điểm yếu của "Los Blancos" không phải vấn đề có thể giải quyết ngay lập tức. Nếu không có sự cải thiện trong cách chơi và phòng ngự, đội bóng của Ancelotti sẽ khó duy trì được sự ổn định trong chặng đường dài.

Sự phụ thuộc vào những cá nhân xuất sắc như Vinicius Jr, Jude Bellingham hay Kylian Mbappe có thể giúp Real Madrid giành chiến thắng trong những trận đấu đơn lẻ. Tuy nhiên, nếu không có sự cam kết về chiến thuật và sự ổn định trong toàn đội, họ sẽ không thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh mẽ khác, đặc biệt là trong các giải đấu dài hơi.

Sau tất cả, Real Madrid vẫn có những cầu thủ xuất sắc, nhưng nếu họ muốn chinh phục mọi danh hiệu ở mùa 2024/25, họ phải giải quyết triệt để vấn đề phòng ngự và cải thiện sự ổn định của cả đội. Nếu Ancelotti không thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề này, "Los Blancos" sẽ chỉ có thể trông cậy vào tài năng cá nhân và may mắn trong từng trận đấu.

Với một đội bóng giàu truyền thống như Real Madrid, việc tập trung vào việc giải quyết những điểm yếu là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Chỉ khi làm được điều này, họ mới có thể lấy lại được sự vững chắc và tạo ra những màn trình diễn ổn định trong phần còn lại của mùa giải.

Real Madrid vẫn còn thời gian để thay đổi, nhưng liệu Ancelotti và các học trò có đủ quyết tâm để thay đổi hay không, đó mới là câu hỏi lớn.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.