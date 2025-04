Real Madrid tái hiện 'ma thuật đen', Arsenal run rẩy?

Khi đối đầu với Arsenal trong trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 17/4, đội bóng của Carlo Ancelotti không chỉ chiến đấu bằng 11 cầu thủ trên sân, mà còn mang theo "ma thuật" đã làm nên tên tuổi của Real Madrid qua bao thập kỷ.

Khi trận lượt đi kết thúc với chiến thắng ấn tượng 3-0 nghiêng về Arsenal, mọi thứ dường như an bài. Nhưng đối với Real Madrid, việc thua cách biệt ba bàn chưa bao giờ là một dấu chấm hết, nhất là khi họ trở về sân nhà Bernabéu - nơi có một sức mạnh huyền bí mà chính người hâm mộ cũng tin tưởng sẽ giúp họ làm nên điều kỳ diệu.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trên sân Emirates tuần rồi, tiền vệ Jude Bellingham Real Madrid nói: “Chúng tôi sẽ cần một điều gì đó đặc biệt để lật ngược tình thế. Nhưng những điều đặc biệt có thể xảy ra trong bóng đá. Nếu có một nơi nào mà điều đó có thể xảy ra, đó chính là sân nhà của chúng tôi”. Đồng đội của anh, Lucas Vázquez, cũng bày tỏ sự tự tin tương tự. “Nếu có đội nào có thể làm điều này, đó chính là chúng tôi. Trước mặt các fan của chúng tôi trên sân nhà”, ngôi sao người Tây Ban Nha cho biết.

Sức mạnh của Bernabéu không phải là một điều gì đó mới mẻ đối với các Madridistas. Được mô tả bởi Chủ tịch Florentino Pérez như một nơi “những giấc mơ không thể tin được trở thành hiện thực”, sân đấu này chứng kiến vô số cuộc lội ngược dòng thần kỳ. Những trận đấu kinh điển tại đây, với những pha ghi bàn vào phút cuối, trở thành biểu tượng cho sức mạnh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Nhiều người tin rằng đây không chỉ là yếu tố tâm lý, mà có thể là một dạng "ma thuật", một sức mạnh siêu nhiên. Điều này giống như những gì người ta nói về Anfield của Liverpool, nơi bóng đá không chỉ là về kỹ thuật mà còn là về cảm xúc và niềm tin. Real Madrid biến Bernabéu thành một biểu tượng của niềm tin vào những điều kỳ diệu, một nơi mà mọi thứ có thể xảy ra.

Để thấy được rõ hơn về ma thuật của Bernabéu, chúng ta không thể không nhắc đến những cuộc lội ngược dòng kinh điển của Real Madrid trong lịch sử Champions League. Năm ngoái, đội bóng này làm nên một kỳ tích khi ghi hai bàn trong hai phút cuối cùng để đánh bại Bayern Munich ở bán kết, một trận đấu mà không ai nghĩ “Los Blancos” có thể lội ngược dòng.

Một ví dụ khác là cuộc đối đầu với Manchester City năm 2021, khi Real Madrid ghi hai bàn trong thời gian bù giờ để cân bằng tỷ số sau hai lượt. Hay trong trận đấu với PSG cùng năm, khi Real Madrid bị dẫn trước 0-2 sau hai lượt trận, nhưng chỉ trong vòng 30 phút, Karim Benzema ghi một hat-trick giúp Madrid giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 và tiến vào vòng sau.

Và đừng quên trận đấu gặp Chelsea năm 2021, khi đội bóng thành London chỉ còn 10 phút nữa là giành chiến thắng thì Luka Modric thực hiện một đường chuyền xuất sắc cho Rodrygo Goes ghi bàn, giúp Real Madrid khởi nguồn cho màn ngược dòng.

Lịch sử tuy ủng hộ Real Madrid trong những lần đối mặt với tình huống khó khăn, nhưng thực tế là Arsenal hiện tại không phải là một đối thủ dễ chơi. Mikel Arteta xây dựng một đội bóng mạnh mẽ với hàng phòng ngự vững chắc, và họ chứng minh được khả năng này trong suốt mùa giải. Arsenal chưa bao giờ để thua một trận đấu với cách biệt lên tới bốn bàn kể từ tháng 11/2021, điều này mang lại cho họ sự tự tin.

Tuy nhiên, lý trí và sự hợp lý không phải lúc nào cũng có thể chiến thắng ở Bernabéu. Trong những đêm kỳ diệu của Real Madrid, các nguyên tắc thông thường có thể bị phá vỡ. Mọi thứ đều có thể xảy ra khi “Los Blancos” đá trên sân nhà của mình.

Một yếu tố nữa làm tăng thêm sự kỳ bí của Bernabéu chính là Juanito, cựu cầu thủ huyền thoại của Real Madrid. Ông qua đời từ năm 1992, nhưng linh hồn của Juanito vẫn được người hâm mộ “Los Blancos” coi là biểu tượng của những cuộc lội ngược dòng. Câu nói nổi tiếng của ông - "90 phút ở Bernabéu là một khoảng thời gian rất dài" - trở thành châm ngôn của đội bóng.

Trước mỗi trận đấu lớn, những lời dặn dò của Juanito vẫn được truyền lại trong phòng thay đồ của Real Madrid, và mỗi cuộc lội ngược dòng của họ đều có thể coi là sự kế thừa của những bài học đó.

Khi trận đấu giữa Real Madrid và Arsenal diễn ra, tất cả ánh mắt sẽ đổ dồn về Bernabéu. Sự kỳ vọng từ các Madridistas sẽ lớn hơn bao giờ hết, và dù thử thách có lớn lao, với lịch sử và ma thuật của sân nhà, không ai có thể chắc chắn được điều gì.

Liệu Arsenal có thể phá vỡ lời nguyền và bảo vệ lợi thế ba bàn? Hay Real Madrid sẽ lại một lần nữa chứng minh rằng "bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở Bernabéu"? Câu trả lời chỉ có thể đến khi trận đấu khép lại, nhưng một điều chắc chắn là đây sẽ là một đêm không thể nào quên trong lịch sử bóng đá.

