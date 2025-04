Real Madrid chìm trong sự giận dữ

Thất bại tủi hổ trước Arsenal không chỉ dập tắt giấc mơ châu Âu mà còn khơi mào cho một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Thay vì những lời an ủi sáo rỗng, khán đài Santiago Bernabeu giờ đây rung chuyển bởi những tiếng la ó giận dữ, nhắm thẳng vào cả thượng tầng kiến trúc lẫn vị thuyền trưởng Carlo Ancelotti, đồng thời vang vọng lời kêu gọi về một cuộc cách mạng nhân sự triệt để.

Mùa giải khởi đầu bằng những tia hy vọng rực rỡ, vẽ nên viễn cảnh về một Real Madrid uy hùng, sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao. Thế nhưng, thực tế nghiệt ngã giáng một đòn chí mạng, khi giấc mộng “Decimoquinta” tan vỡ trước họng súng của "Pháo thủ".

Chuỗi trận trượt dốc không phanh (đã chạm con số 12 trận thua đầy ám ảnh) cùng một lối chơi bệ rạc, thiếu sinh khí đã đẩy "Los Blancos" vào thế khó trong cuộc đua giành các danh hiệu cao quý. Sự thất vọng bao trùm, và mũi dùi chỉ trích không thương tiếc hướng về sự chuẩn bị hời hợt của ban lãnh đạo, về việc không thể lấp đầy những khoảng trống then chốt, đặc biệt là sau sự ra đi của nhạc trưởng Toni Kroos.

Cuộc khảo sát của Marca, tờ báo thân tín của Real Madrid, phơi bày rõ nét tâm trạng phẫn uất của người hâm mộ. Hơn 40% số người tham gia tin rằng, gốc rễ của thảm bại nằm ở sự thiếu tầm nhìn và hoạch định chiến lược của giới lãnh đạo. 20% khác chỉ trích màn trình diễn bạc nhược của các chiến binh trên sân cỏ.

Tuy nhiên, tâm bão của sự giận dữ vẫn đổ dồn vào chiếc ghế nóng của Carlo Ancelotti. Một con số áp đảo, gần 70% Madridista cho rằng đã đến thời điểm vị chiến lược gia người Italy phải nhường chỗ, dù những đóng góp lịch sử của ông vẫn được trân trọng. Nhiều người tin rằng, việc để Ancelotti dẫn dắt đội bóng tham dự FIFA Club World Cup sắp tới sẽ là một hành động tri ân đẹp cho sự nghiệp lẫy lừng của ông.

Lời kêu gọi "thay máu" đội hình cũng vang vọng mạnh mẽ từ các khán đài. Sự kiên nhẫn cạn kiệt, và người hâm mộ không ngần ngại yêu cầu những sự thay đổi quyết liệt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo khảo sát, Xabi Alonso, kiến trúc sư trưởng của Bayer Leverkusen đang thăng hoa, dẫn đầu danh sách những ứng viên tiềm năng với 48% phiếu bầu. Theo sát là Jurgen Klopp (28%), một chiến lược gia đã khẳng định đẳng cấp tại Anfield, và huyền thoại "số 7" Raúl González (10%).

Song song với đó, việc tìm kiếm một "nhạc trưởng" mới, người có thể khỏa lấp khoảng trống mênh mông mà Kroos để lại, trở thành ưu tiên hàng đầu. Tiền vệ phòng ngự Martin Zubimendi của Real Sociedad đang là cái tên được phần đông Madridista "chọn mặt gửi vàng".

Không chỉ ban lãnh đạo và HLV, một số trụ cột hiện tại của Real Madrid cũng đứng trước bờ vực của sự bất định, hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ. Vinicius Junior, dù đã có những khoảnh khắc lóe sáng trong trận lượt về với Arsenal, vẫn không thoát khỏi sự soi xét khắt khe sau thất bại chung cuộc. Những lời đề nghị quyến rũ từ Saudi Arabia, phong độ thất thường và những rắc rối ngoài sân cỏ gieo vào lòng một bộ phận CĐV sự mệt mỏi. Thậm chí, viễn cảnh ngôi sao người Brazil bị thanh lý trong kỳ chuyển nhượng sắp tới cũng đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao.

Dù mùa giải vẫn còn những trận chiến phía trước, và Real Madrid vẫn còn cơ hội níu giữ những danh hiệu, nhưng vết nhơ Champions League khơi dậy một sự thức tỉnh mạnh mẽ. Từ trái tim của Madridista, một yêu cầu đanh thép vang lên: sự thay đổi toàn diện là điều kiện tiên quyết để "Los Blancos" có thể gạt bỏ nỗi đau này và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn trên đỉnh cao bóng đá châu Âu.

Ngọn lửa trên thánh địa Bernabeu đang bùng cháy, và ban lãnh đạo Real Madrid sẽ phải đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt để xoa dịu cơn cuồng nộ này, đáp ứng những khát khao chính đáng từ những người hâm mộ trung thành, những người luôn khát khao nhìn thấy "Los Blancos" tung cánh kiêu hãnh trên bầu trời châu Âu.

