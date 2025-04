Real Madrid cần chấm dứt cuộc chiến vô lý

Trong không khí căng thẳng của bóng đá Tây Ban Nha, một cuộc chiến ngầm trở nên công khai khi Real Madrid - gã khổng lồ của làng bóng đá châu Âu - tuyên chiến với giới trọng tài. Hành động này không chỉ gây chấn động trong làng bóng mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của La Liga.

Vào tháng 2, đội bóng Hoàng gia Tây Ban nha phát đi tuyên bố mạnh mẽ nhắm thẳng vào cộng đồng trọng tài. Dù không có chữ ký của Chủ tịch Florentino Perez, giới truyền thông Tây Ban Nha nhanh chóng chỉ ra rằng người đứng đầu Real Madrid chính là "bộ óc" đằng sau động thái táo bạo này.

Đáng chú ý, tuyên bố này xuất hiện trong bối cảnh vụ bê bối Negreira - liên quan đến các khoản thanh toán từ Barcelona cho cựu quan chức trọng tài - vẫn gây xôn xao dư luận.

Thay vì đối đầu trực tiếp với Joan Laporta, người đồng cấp tại Barcelona, Perez chọn một mục tiêu khác: cộng đồng trọng tài - nhóm người ít được bảo vệ và hầu như không có tiếng nói trong truyền thông. Real Madrid TV, kênh truyền hình chính thức của câu lạc bộ, liên tục phát sóng những đoạn video chỉ trích gay gắt các quyết định của trọng tài, đẩy những người cầm còi vào thế khó.

"Điều này không chỉ gây tổn hại đến uy tín và hình ảnh của các trọng tài, mà còn làm xấu đi hình ảnh của một câu lạc bộ vốn nổi tiếng với danh tiếng và sự tự hào", báo giới Tây Ban Nha nhận định.

Trước áp lực ngày càng tăng, giới trọng tài cuối cùng lên tiếng. Hình ảnh trọng tài De Burgos Bengoetxea rơi nước mắt khi nói về những cuộc tấn công từ Real Madrid trước thềm trận chung kết Copa del Rey (diễn ra sáng 27/4) trở thành biểu tượng cho nỗi đau mà họ phải chịu đựng.

Trọng tài Gonzalez Fuertes cũng mạnh mẽ phản pháo: "Chúng tôi không phải là kẻ thù. Đã đến lúc phải lên tiếng để bảo vệ phẩm giá của nghề nghiệp".

Điều đáng chú ý trong cuộc chiến này là phản ứng yếu ớt từ các tổ chức có thẩm quyền. Ngoại trừ Javier Tebas - Chủ tịch La Liga, hầu hết tổ chức từ Ủy ban Thể thao Quốc gia (CSD) đến Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và Hiệp hội Cầu thủ (AFE) đều giữ im lặng đáng ngờ.

"Sự im lặng này không chỉ làm tăng thêm bất công mà còn trở thành một phần của cuộc khủng hoảng mà bóng đá Tây Ban Nha đang phải đối mặt", một nhà phân tích bóng đá nhận xét.

Real Madrid không chỉ dừng lại ở việc công kích qua truyền thông. Đội bóng còn đẩy mọi thứ đến giới hạn khi đe dọa không tham gia các giải đấu và yêu cầu thay đổi trọng tài - một động thái chưa từng có trong lịch sử La Liga hiện đại.

"Cuộc chiến này vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Những yêu cầu và đe dọa như vậy là không thể chấp nhận trong một giải đấu chuyên nghiệp," truyền thông xứ bò tót bình luận.

Bóng đá, với bản chất là môn thể thao đẹp và đoàn kết, đang bị chia rẽ bởi cuộc chiến này. Tiếng nói từ những người yêu bóng đá Tây Ban Nha ngày càng rõ ràng: "Florentino, dừng lại!".

Vì sự trong sáng của La Liga, vì tương lai của bóng đá Tây Ban Nha, đã đến lúc các bên phải ngồi lại với nhau, tìm ra giải pháp thay vì tiếp tục đẩy mâu thuẫn lên cao. Nếu không, thiệt hại không chỉ đến với các trọng tài hay Real Madrid, mà còn với toàn bộ nền bóng đá xứ sở bò tót.

Khi chung kết Copa del Rey đang cận kề, người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha không chỉ chờ đợi màn trình diễn trên sân cỏ mà còn lo lắng về diễn biến của cuộc chiến ngầm này. Liệu Florentino Perez có chấm dứt cuộc chiến chống lại trọng tài? Hay La Liga sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn hơn? Câu trả lời vẫn còn trong tương lai.

