Rayo Vallecano lãng phí James Rodriguez

Trên sân Municipal El Alto (El Alto) ở Bolivia rạng sáng 11/10 (giờ Hà Nội), Rodriguez sắm vai nhạc trưởng trong lối chơi của tuyển Colombia tại vòng loại World Cup 2026, khu vực Nam Mỹ. Tiền vệ 33 tuổi có 107 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền thành công đạt 94%, 3 lần chiến thắng khi tranh chấp tay đôi, tung ra 4 key-pass (đường chuyền mở ra cơ hội).

Ngay cả khi tuyển Colombia nhận thất bại 0-1 trước Bolivia, màn trình diễn của Rodriguez vẫn được đánh giá cao. Ở trận này, cựu ngôi sao Real Madrid khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tung ra đường chọc khe sắc như dao cạo cho Kevin Duvan Castano xâm nhập vùng cấm. Số 5 của Colombia căng ngang vào phía trong, tuy nhiên John Cordoba trong thế đối mặt khung thành lại dứt điểm vụng về, khiến cơ hội bị bỏ lỡ.

Trên mạng xã hội, người dùng tấm tắc khen ngợi nhãn quan chiến thuật của Rodriguez. Họ cho rằng ngôi sao người Colombia quá xuất sắc. Hơn hết, không nhiều cầu thủ lớn tuổi có thể thực hiện đường chuyền đẳng cấp mở ra cơ hội tấn công nguy hiểm như Rodriguez ở tình huống đó.

Sau trận đấu, Rodriguez được SofaScore chấm 8,2 điểm - cao nhất bên phía tuyển Colombia. Màn trình diễn của Rodriguez trở thành lời nhắc nhở cho Rayo Vallecano.

Tại La Liga mùa 2024/25, đại diện thành Madrid trao cho tiền vệ người Colombia số phút thi đấu khiêm tốn (97). Tới nay, Rodriguez cũng chỉ có 1 trận đá chính, trước Leganes hôm 28/9. Còn ở những trận đấu khác, anh toàn vào sân từ ghế dự bị. Cũng chính vì không được trao nhiều phút thi đấu, Rodriguez chưa để lại dấu ấn trong màu áo CLB.

Tuy vậy, khi trở lại đội tuyển Colombia - về lại đúng nơi mà anh thuộc về, những phẩm chất hay nhất của ngôi sao 33 tuổi lại được phát huy.

