Rashford: 'Ở Barca, tôi cảm thấy như ở nhà'

“Tôi rất hào hứng, đây là CLB nơi mọi người biến giấc mơ thành hiện thực. Tôi cảm thấy như ở nhà, và đó là yếu tố quan trọng nhất trong quyết định của tôi”, Marcus Rashford phát biểu ngay sau khi hoàn tất bản hợp đồng cho mượn từ Manchester United đến Barcelona.

Tiền đạo 27 tuổi sẽ khoác áo số 14 tại Camp Nou, với điều khoản mua đứt vào mùa hè 2026, mức phí ước tính khoảng 30 triệu euro. Rashford tiết lộ những cuộc trò chuyện đầy tích cực với HLV Hansi Flick khiến anh quyết tâm gia nhập đội bóng xứ Catalonia.

“Những gì ông ấy làm được mùa trước thật phi thường. Dẫn dắt một tập thể trẻ tới thành công và vẫn khát khao nhiều hơn nữa cho tôi thấy tất cả những gì tôi cần biết về CLB này”, Rashford nhấn mạnh.

Barcelona theo đuổi Rashford từ tháng 1. Ban đầu, họ nhắm Nico Williams và Luis Diaz, nhưng khi Williams gia hạn với Athletic Club và Liverpool từ chối đàm phán vụ Diaz, Barca đã quay lại với Rashford. Cầu thủ người Anh cũng chấp nhận giảm lương để đẩy nhanh thương vụ.

Đội bóng của Flick chuẩn bị sang châu Á đá giao hữu với Vissel Kobe (Nhật Bản), Daegu và FC Seoul (Hàn Quốc). Rashford sẽ hội quân ngay để kịp hòa nhập cùng dàn tấn công gồm Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Ferran Torres và tài năng trẻ Lamine Yamal.

Rashford rời Manchester United sau 138 bàn thắng trong 426 trận, cùng 1 Europa League, 2 FA Cup và Carabao Cup. Anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim và bị loại khỏi đội một từ cuối năm ngoái, sau thời gian cho mượn tại Aston Villa.

Ở một diễn biến khác, Barcelona và Braga đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Pau Víctor với mức phí khoảng 10-15 triệu euro.

