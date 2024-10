Quyết tâm đưa quan hệ giữa Việt Nam và Singapore lên tầm cao mới

Theo Đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, ngày 9/10, tại Thủ đô Vientiane (Lào), nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã hội đàm lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc gặp thường niên giữa hai Thủ tướng.

Tại Hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Chính phủ và nhân dân Singapore, giúp Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 3, nhấn mạnh đây là minh chứng rõ nét của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore và tình hữu nghị, chia sẻ giữa Lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Hai Thủ tướng vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác song phương phát triển chưa từng có và toàn diện trên các lĩnh vực; khẳng định quyết tâm đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Hai bên nhất trí hợp tác kinh tế vẫn là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định khung về kết nối hai nền kinh tế và quan hệ Đối tác Kinh tế xanh-Kinh tế số Việt Nam-Singapore, nhất là kết nối hạ tầng viễn thông; phát triển hệ thống VSIP 2.0 bền vững, thông minh; phát triển năng lượng sạch.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư vào Việt Nam gắn liền với nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo về khoa học dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên hợp tác sản xuất lương thực, hậu cần chuỗi cung ứng, nuôi trồng nông thủy sản, hướng tới trở thành trung tâm cung ứng lương thực khu vực.

Vui mừng trước thông tin Việt Nam trở thành nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Singapore trong sáu tháng đầu năm 2024, Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nông nghiệp song phương, bảo đảm an ninh lương thực; cho biết sẵn sàng nhập khẩu hoa quả, thực phẩm, hải sản từ Việt Nam.

Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược; duy trì học bổng các cấp cho Việt Nam và triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về chương trình trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore.

Về các vấn đề khu vực, hai nước nhất trí tăng cường đoàn kết ASEAN, quan tâm thích đáng cho phát triển bền vững của các tiểu vùng trong khu vực, trong đó có Tiểu vùng Mekong, qua đó đóng góp tích cực cho ASEAN tự cường, thịnh vượng và phát triển bền vững, phát huy vai trò trung tâm tại khu vực.

Hai Thủ tướng cũng khẳng định quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Singapore và phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam trong năm 2025. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã vui vẻ nhận lời.

