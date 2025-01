Quyết định gây phẫn nộ của Chelsea

Theo The Sun, 12.500 bảng là mức giá kỷ lục ở Premier League dành cho những cổ động viên muốn sở hữu chỗ ngồi phía sau khu kỹ thuật (Dugout Club), tương đương 139 bảng mỗi phút thi đấu trên sân.

Mùa trước, Chelsea từng gây bức xúc khi đưa ra mức giá 5.000 bảng cho trận gặp Manchester United, nhưng năm nay, con số này tăng hơn gấp đôi. Trận đấu với Liverpool dự kiến diễn ra vào ngày 3/5, trong khi trận gặp MU đánh dấu hạ màn mùa giải, vào ngày 18/5.

Chelsea cũng mở bán những tấm vé Dugout Club dành cho CĐV Liverpool và MU với giá 7.500 bảng mỗi trận. Hầu hết chỗ ngồi tại khu Dugout Club, gồm 136 ghế, có giá từ 2.000 đến 3.000 bảng mỗi vé. Tuy nhiên, trận gặp Tottenham đầu tháng 4 có giá lên tới 6.000 bảng.

Hiệp hội Cổ động viên Chelsea gọi mức giá này là "chóng mặt" và "không thể chi trả". Họ kêu gọi CLB sử dụng khoản thu từ vé Dugout Club của đội khách để giảm chi phí cho các CĐV nhà. Theo đại diện của Hiệp hội, mức thu từ khu vực này trong hai trận đấu với MU và Liverpool có thể mang lại khoảng 1,2 triệu bảng.

"Đây là số tiền quá lớn và hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cổ động viên Chelsea bình thường", người phát ngôn chia sẻ với SunSport. "Doanh thu kỷ lục từ những chỗ ngồi cao cấp này cần được cân nhắc khi quyết định giá vé trong tương lai".

Giá vé Dugout Club được Chelsea ra mắt nhằm tận dụng khu vực vốn thường dành cho gia đình và bạn bè cầu thủ. Tuy được quảng cáo là trải nghiệm VIP, Dugout Club không phải khu vực ăn uống được xây dựng chuyên biệt như tại sân Tottenham Hotspur hay Etihad. Thay vào đó, ghế ngồi nằm ngay phía sau khu vực kỹ thuật của HLV Enzo Maresca và gần dàn cầu thủ dự bị.

Các ưu đãi bao gồm cơ hội xem đội bóng khởi động từ sát sân cùng một cựu cầu thủ Chelsea, gặp gỡ các cầu thủ sau trận đấu trong khu vực truyền thông, và được phục vụ đồ ăn, thức uống trước và sau trận từ 3 tiếng đến trước giờ thi đấu.

Chelsea lập luận rằng, dù giá cao, vé Dugout Club không nhắm đến các cổ động viên thông thường mà chủ yếu phục vụ các khách mời A-list. Mùa trước, các ngôi sao như Gerard Butler và Cara Delevingne từng xem trận đấu tại khu vực này.

Cần biết rằng Chelsea bán giá vé mùa rẻ nhất dành cho người lớn ở mức 787,5 bảng, tức một vé Dugout Club tương đương gần 16 mùa theo dõi "The Blues" thi đấu tại Stamford Bridge.

Tuy nhiên, việc Chelsea áp mức giá cao khiến không trận đấu nào tại Stamford Bridge mùa này bán hết vé, tạo làn sóng chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ.

