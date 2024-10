Quyết định đúng đắn của Arsenal về Martinelli

Hai năm sau thương vụ chuyển nhượng dang dở, Martinelli tỏa sáng rực rỡ ở Emirates, trong khi Mudryk vẫn đang tìm kiếm chỗ đứng tại Chelsea. Trên sân Emirates rạng sáng 23/10 (giờ Hà Nội), Mudryk lặng lẽ ngồi theo dõi trận đấu từ khán đài. Còn dưới sân Martinelli chứng minh giá trị bằng một màn trình diễn chói sáng, giúp Arsenal vượt qua thử thách đầy cam go trước chính đội bóng cũ của Mudryk, Shakhtar Donetsk.

Ngồi trên khán đài, chứng kiến Martinelli tỏa sáng, Mudryk không khỏi nuối tiếc về quyết định của mình. Anh từng rất gần với việc trở thành một phần của câu chuyện thành công này, nhưng số phận đưa đẩy bản thân đến một bến đò khác.

Liệu Mudryk có bao giờ hối hận khi đã từ chối Arsenal? Câu hỏi này chắc chắn sẽ ám ảnh anh trong một thời gian dài

Khi ấy, “Pháo thủ” rất gần với việc biến Mudryk thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Song, Chelsea kịp thời chen ngang để “cướp” ngôi sao người Ukraine từ Shakhtar Donetsk.

Trong bối cảnh đó, Arsenal coi Mudryk là sự nâng cấp tiềm năng cho vị trí của Martinelli bên hành lang trái. Sẵn sàng chi hơn 50 triệu bảng cho một ngôi sao mới, đội bóng bắc London nghiêm túc cân nhắc khả năng thay thế Martinelli, khi phong độ của cầu thủ người Brazil khi đó chưa thực sự ấn tượng.

Giờ đây, hai năm sau, mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng. Martinelli chứng minh rằng anh chính là sự lựa chọn hoàn hảo Arsenal cần.

Trước Shakhtar, khi đội bóng của Mikel Arteta đối mặt với một đêm khó khăn, chính sự nhiệt huyết và tốc độ của Martinelli thắp sáng sân đấu. Anh không chỉ chạy nhiều nhất, nhanh nhất mà còn thể hiện khả năng tấn công sắc bén bên hành lang trái.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu, dù không được ghi nhận cho Martinelli, hoàn toàn mang dấu ấn của anh. Từ một pha bứt tốc đầy quyết tâm cắt vào trung lộ, cú sút chìm của Martinelli khiến bóng dội cột rồi bật ra đập vào người thủ môn Dmytro Riznyk trước khi lăn vào lưới.

“Đó là bàn thắng của tôi”, Martinelli tự tin khẳng định sau trận đấu. Dù không được công nhận chính thức, bàn thắng này vẫn là minh chứng rõ rệt cho sự quyết tâm và ảnh hưởng của anh.

Không chỉ dừng lại ở bàn thắng, Martinelli còn để lại dấu ấn với những pha lên bóng mạnh mẽ, các cú dứt điểm uy lực và thậm chí cả khả năng phòng ngự. Khi trận đấu còn 10 phút, anh có một pha đoạt bóng ngay trước khung thành đội nhà, rồi lao lên phía trước trong khi các đồng đội vẫn còn lững thững phía sau.

Tinh thần thi đấu của Martinelli là điều Arsenal cần, đặc biệt trong giai đoạn đội bóng đang thiếu vắng hai trụ cột Martin Odegaard và Bukayo Saka.

Martinelli bước vào trận đấu tại Champions League sau khi ghi 2 bàn trong 4 trận gần nhất, bao gồm bàn thắng quan trọng trước Southampton. Những pha lập công đó giúp khôi phục sự tự tin cho ngôi sao 23 tuổi, người từng trải qua chuỗi trận khô hạn bàn thắng kéo dài từ tháng 3 đến cuối tháng 9.

Đêm trên đất London, Martinelli chứng tỏ tại sao Arsenal từng coi anh ngang hàng với những ngôi sao sáng nhất của đội.

Phong độ cao của Martinelli thời điểm hiện tại không chỉ giúp anh lấy lại niềm tin từ người hâm mộ mà còn tái khẳng định vị thế trong đội hình. Những khó khăn của mùa trước từng khiến một số người nghi ngờ về việc Arsenal có nên tìm kiếm một sự thay thế hay không.

Tuy nhiên, những màn trình diễn gần đây của Martinelli trở thành câu trả lời dứt khoát. Anh trở lại để chứng minh rằng bản thân vẫn là một trong những nhân tố quan trọng nhất của “Pháo thủ” và có thể tạo ra sự khác biệt khi đội bóng cần nhất.

Trong khi Mudryk ngồi trên khán đài và theo dõi, Martinelli khẳng định rằng anh chính là lựa chọn đúng đắn Arsenal đưa ra. Tại Emirates, không có gì phải nghi ngờ, khi “Pháo thủ” đã sở hữu một "viên ngọc quý" mà mọi đội bóng đều ao ước - một Gabriel Martinelli toàn năng, người luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc.

