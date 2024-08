Quy tắc 60 giây khiến làn da sáng mịn hơn

Chia sẻ với Vogue, dược sĩ Lena de Pons (Tây Ban Nha) cho biết 1 phút đủ để có được làn da sạch hơn, sáng hơn và căng bóng hơn. Cô khuyến khích mọi người chỉ nên rửa mặt trong 60 giây.

Đầu tiên, hãy chọn đúng loại sữa rửa mặt. Theo de Pons, các chất hoạt động bề mặt quá mạnh, đặc biệt những loại sữa rửa mặt có tác dụng tẩy tế bào chết, có thể loại bỏ tất cả bụi bẩn và dầu trên gương mặt.

Nhưng đồng thời, chúng sẽ lấy đi màng hydrolipidic - một hỗn hợp nước và chất béo được sản xuất tự nhiên bởi da để giữ ẩm cho da, cũng như thực hiện nhiều chức năng khác. Do đó, dược sĩ khuyên rằng nên lựa chọn loại sữa rửa mặt nhẹ nhàng.

"Khi chất tẩy rửa lấy đi màng hydrolipidic, làn da sẽ cảm thấy khô và căng, và gây ra bong tróc và đỏ trong một số trường hợp", cô chia sẻ.

Ngoài ra, hãy chọn sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của làn da. Nếu không rõ nhu cầu của mình, dược sĩ khuyên rằng nên chọn sữa rửa mặt dành cho da nhạy cảm, vốn đủ để làm sạch và dịu da.

Sau khi chọn được sữa rửa mặt dịu nhẹ và phù hợp với da, có thể nhận ra một điều quan trọng rằng chúng mất nhiều thời gian hơn để loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn trên gương mặt. Đây chính là lúc "quy tắc 60 giây" thể hiện công năng của mình.

"Khi sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với da mặt, chúng ta nên dành thời gian để chúng thực sự làm sạch da", dược sĩ nhấn mạnh.

Nếu không cho chất hoạt động bề mặt đủ thời gian để nhũ hóa và xử lý mọi bụi bẩn trên làn da, chúng ta có thể cảm thấy làn da chưa được sạch bóng. Do đó, Lena de Pons khuyến khích mọi người nên dành 60 giây để mát-xa và nhũ hóa xà phòng với nước trước khi rửa sạch.

"Đôi khi, vấn đề không nằm ở việc thử chu trình mới hay phải mua sản phẩm đắt tiền. Chúng ta chỉ cần đầu tư thời gian để áp dụng đúng những sản phẩm mình đang có", cô nói.

Dành 60 giây cho việc chăm sóc da cũng giúp ích cho sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Dược sĩ chia sẻ rằng nhiều bệnh nhân của cô áp dụng quy tắc 60 giây này vào các hoạt động chăm sóc bản thân khác, như các bài tập chánh niệm hay Kegel.

"Thời gian đầu, bạn có thể thấy lạ lùng khi làm sạch da mặt kỹ trong 60 giây. Nhưng hãy dành thời gian cho bản thân, coi đó là khoảnh khắc tạm dừng và suy ngẫm", cô nói.

De Pons nói rằng để sữa rửa mặt hoạt động hiệu quả, hãy sử dụng với nhiều nước.

Đầu tiên, khi bàn tay và gương mặt đều được làm ẩm, hãy cho xà phòng vào lòng bàn tay và khum lại như cái bát, sau đó đổ thêm nước vào.

Tiếp theo, hãy xoa mạnh bàn tay để tạo bọt và thoa đều khắp gương mặt theo chuyển động tròn. Tiếp tục mát-xa trong 60 giây và đừng ngại thêm nước vào hỗn hợp sữa rửa mặt nếu cần.

Cuối cùng, rửa sạch mặt với nước ấm và thấm khô mặt bằng khăn sạch.

