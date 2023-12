Quý ông bị lừa hơn 1 tỷ đồng vì ‘ham của lạ’

Người đàn ông tham gia dịch vụ mại dâm qua mạng xã hội bị các đối tượng lừa mất hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 9/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng phát cảnh báo về hình thức lừa đảo bằng dịch vụ hẹn hò trực tuyến, mua bán dâm với cách tiếp cận mới, nhắm tới những người đàn ông “ham của lạ”.

Cụ thể, các đối tượng tạo tài khoản Facebook và sử dụng tên, hình ảnh, logo thương hiệu của các nhà hàng, khách sạn, bar, vũ trường ở Đà Nẵng nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. Sau đó các đối tượng này chạy quảng cáo Facebook với nội dung như “hệ thống gái gọi toàn quốc”, “gái gọi”, “tình một đêm”...

Thủ đoạn lừa đảo nhắm đến những người đàn ông "ham của lạ". Ảnh: CACC.

Khi có người tiếp cận, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các hội nhóm Telegram và hướng dẫn truy cập trang website giả mạo để đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ khiêu dâm như: Xem video đồi trụy người thật không giới hạn, giảm giá 50%, tắm chung với khách...Sau khi đăng ký thành công, đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân nạp thêm 1 triệu đồng để tham gia “gói nhiệm vụ tình một đêm”.

Thực chất các tài khoản trong nhóm này đều là tài khoản ảo của các đối tượng nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền làm nhiệm vụ với hy vọng “sở hữu” được các cô gái xinh đẹp.

Tuy nhiên, khi số tiền nạp ngày càng lớn thì đối tượng liên tục lấy cớ nạn nhân thao tác sai và yêu cầu nạp tiền tiếp để được rút hết số tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền đối tượng nhanh chóng chặn nạn nhân và chiếm đoạt số tiền nạn nhân đã nạp. Các nạn nhân của thủ đoạn này thường xấu hổ, sợ mất mặt nên không dám trình báo với cơ quan công an.

Theo Phòng An ninh mạng, đầu tháng 11/2023, đã tiếp nhận tin báo của ông V.N (trú tại thành phố Hà Nội) về việc bị lừa bằng thủ đoạn này với tổng số tiền bị lừa hơn 1 tỷ đồng .

Công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo. Đồng thời, tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn của loại tội phạm này.