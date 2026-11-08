Quốc hội chất vấn 2 bộ trưởng và thông qua nhiều nội dung quan trọng

Trong tuần làm việc thứ tư, từ 9 đến 13/11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ tập trung xem xét, thảo luận nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu dự phiên họp.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, chiều 13/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. Bộ trưởng Bộ Công an sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và ma túy trong giai đoạn tới, thể hiện sự quan tâm của Quốc hội đối với việc huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó, ngày 9/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về nhiều dự án luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, lao động, an toàn, vệ sinh lao động, trẻ em, người khuyết tật, khám bệnh, chữa bệnh, dược, bảo hiểm y tế và phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ngày 10/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thư viện, điện ảnh, di sản văn hóa, quảng cáo và báo chí. Quốc hội cũng xem xét dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Đáng chú ý, chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc gồm: Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Ngày 11/11, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi). Các đại biểu cũng thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Trong ngày này, Quốc hội tiếp tục xem xét dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch; dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Một trong những nội dung trọng tâm của tuần làm việc thứ tư là phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, diễn ra trong cả ngày 12/11 và được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi.

Ngày 13/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết quan trọng, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện các mục tiêu đề ra tại các nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Sau tuần làm việc thứ tư, từ ngày 14 đến 19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.