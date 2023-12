'Quền cha nà' là gì?

“Gwenchana” là phiên âm của một từ tiếng Hàn Quốc, có nghĩa là “Tôi ổn”, “Tôi không sao” hoặc “Không sao đâu”. Câu nói này rất thông dụng trong giao tiếp ở xứ kim chi, do đó dễ được bắt gặp trong các bộ phim Hàn Quốc.

Tháng 9, câu nói bỗng trở thành xu hướng sau khi một chàng trai người Malaysia ghi hình cảnh vừa khóc, vừa nói "gwenchana" trên nền nhạc buồn. Biểu cảm mếu máo hài hước của anh thu hút hơn 70 triệu lượt xem và vô số lượt thích, bình luận trên mạng xã hội.

Nhiều bạn trẻ nhanh chóng "bắt trend" bằng cách quay video trên nền âm thanh "gwenchana", với nội dung nói về một tình huống khó khăn mà họ gặp phải trong đời sống.

Khi du nhập về Việt Nam, "gwenchana" được người trẻ phiên âm tiếng Việt một cách hài hước thành "quền cha nà", hay "quền cha nà dồ".

Bên cạnh tiếng Hàn, cộng đồng mang tổng hợp thêm một số phiên bản bằng ngôn ngữ khác của "gwenchana", như tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Philippines. Trong đó, "nỏ can chi mô" là phiên bản bằng tiếng địa phương ở Việt Nam.

