Quấy rối tình dục trong show diễn của Taylor Swift ở Australia

Myha Rose, người hâm mộ tham gia đêm diễn đầu tiên của Taylor Swift tại Melbourne (Australia) vào cuối tuần trước, đã có trải nghiệm kinh hoàng khi bị quấy rối tình dục.

Rose (18 tuổi) kể rằng ban đầu cô chỉ mua được vé trong đêm diễn thứ hai của Eras Tour của Swift tại Melbourne, nhưng vô tình thấy một người đăng lên TikTok muốn tặng vé miễn phí đêm diễn đầu tiên, Rose đã liên hệ để nhận.

Cô nàng 18 tuổi đã phải vay tiền để bay từ Queensland đến Melbourne để xem show diễn của thần tượng, nên càng muốn chớp lấy cơ hội được xem cả hai đêm diễn.

Rose thận trọng cùng một người bạn của mình hẹn gặp người đàn ông tặng vé. Anh ta giải thích vì bạn bè đi chung không thể đến show diễn nên mới tặng lại, và Rose không diễn tả được niềm vui khi thấy những tấm vé đó là hàng thật.

Người đàn ông cũng nói rằng anh ta vẫn sẽ đến xem show diễn, nhưng Rose và bạn cô khá bất ngờ khi biết anh ta sẽ ngồi cạnh mình.

Myha Rose bị người đàn ông tặng vé cho mình quấy rối ngay tại buổi biểu diễn của Taylor Swift.

Ban đầu, Rose thấy chẳng có gì để lo ngại, nhưng khi buổi diễn bắt đầu, hành động của người đàn ông ngày càng kỳ lạ. Rose nói với news.com.au rằng lúc ánh đèn khán đài hạ xuống, anh ta cư xử rất bất thường.

Rose chứng kiến anh ta dùng 100 USD gạ gẫm 2 cô gái trẻ, có vẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, hôn mình. Cô ngay lập tức thông báo cho bộ phận an ninh về hành vi quấy rối của anh ta.

Nhưng tình hình nghiêm trọng hơn khi cô đi báo cho an ninh. "Anh ta đã chặn tôi lại trên cầu thang, ép sát cơ thể vào người tôi, cưỡng hôn và sờ soạng vùng nhạy cảm", Rose nhớ lại.

Cô cho biết vụ quấy rối xảy ra trong khi Swift biểu diễn bài hát kéo dài 10 phút "All Too Well", cũng là ca khúc mà cô mong chờ được nghe nhất trong show diễn trực tiếp này.

Rose cảm thấy sốc và bị tổn thương. Khi cô báo cáo, bộ phận an ninh đã tới đưa anh ta đi, nhưng chỉ là tạm thời. Một lát sau, cô thấy anh ta trở lại và ngồi vào chỗ cạnh mình, còn nói với cô rằng "mọi chuyện đều ổn".

Cô gái 18 tuổi một lần nữa phải báo cáo cho bộ phận an ninh về việc mình bị quấy rối và anh ta bị đưa đi. Đến lúc này, Rose đã không thể tiếp tục thưởng thức buổi biểu diễn vì quá lo lắng.

"Tôi đã không thể quay lại chỗ ngồi của mình để thưởng thức nốt buổi diễn. Hành động quấy rối liên tục của anh ta khiến tôi thấy đau khổ và ám ảnh", Rose bày tỏ.