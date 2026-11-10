Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập ngầm tràn, lũ trên sông diễn biến phức tạp

Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bố trí lực lượng kiểm soát những khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Chính quyền xã La Lay (Quảng Trị) tổ chức lực lượng chốt chặn ngăn người dân không di chuyển qua các khu vực ngầm tràn ngập sâu. Ảnh: TTXVN phát

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến mực nước nhiều sông tại tỉnh Quảng Trị dâng cao, gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp và chia cắt giao thông ở một số khu vực miền núi.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bố trí lực lượng kiểm soát những khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 5 giờ ngày 10/11, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 9/11 đến 4 giờ ngày 10/11), trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Tổng lượng mưa ở phía Bắc tỉnh phổ biến từ 50-160 mm, một số nơi cao hơn như Đồng Tâm 187 mm, Trường Sơn 247 mm. Khu vực phía Nam có lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, trong đó Vĩnh Ô ghi nhận 364 mm, Hướng Sơn 402 mm.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến 4 giờ ngày 10/11, mực nước sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang đạt 11,03 m, trên báo động 2 là 0,03 m; tại Lệ Thủy đạt 2,44 m, trên báo động 2 là 0,24 m. Trên sông Hiếu, mực nước tại Đầu Mầu đạt 22,60 m, trên báo động 2 là 0,10 m; tại Đông Hà đạt 2,95 m, dưới báo động 2 là 0,05 m. Sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt 3,43 m, trên báo động 1 là 0,43 m và đang tiếp tục lên.

Trong khi đó, lũ trên một số sông đã đạt đỉnh và đang xuống. Sông Gianh tại Mai Hóa đạt đỉnh 2,60 m vào 0 giờ ngày 10/11, dưới báo động 1; sông Bến Hải tại Hiền Lương đạt đỉnh 1,77 m vào 2 giờ cùng ngày, dưới báo động 2 là 0,03 m. Hiện mực nước tại các trạm này đang giảm.

Theo dự báo, trong những giờ tiếp theo, lũ thượng lưu các sông tiếp tục xuống chậm. Tuy nhiên, lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy và sông Hiếu tại Đông Hà có khả năng đạt đỉnh ở mức trên báo động 2. Đáng chú ý, trong khoảng 6-12 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn được dự báo đạt đỉnh trên báo động 2, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại các khu vực thấp trũng ven sông.

Mưa lớn, nước lũ dâng cao đã gây ngập nhiều ngầm tràn tại khu vực miền núi, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tại xã ĐaKrông, có 6 điểm ngầm tràn bị ngập sâu từ 2-2,5 m, gồm tràn Ly Tôn tại Km28, thôn Ly Tôn; cầu tràn Chân Rò, thôn Chân Rò; tràn Đá Đỏ và tràn Tà Rẹc, thôn Pa Nang; tràn Làng Cát, thôn Làng Cát và tràn Tà Lêng, thôn Xa Lăng. Các vị trí này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện qua lại.

Ngoài khu vực miền núi, mưa lớn còn gây ngập tại một số vùng trũng thấp và khu đô thị. Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổng hợp tình hình ngập lụt, chia cắt giao thông và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Để ứng phó mưa lũ, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, dân quân, công an và các lực lượng tại chỗ; chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu, bị cô lập, chia cắt. Đồng thời, tổ chức kiểm tra các tuyến giao thông, cầu, cống, ngầm tràn, bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn, phân luồng giao thông, kiên quyết không để người dân và phương tiện qua lại những khu vực không bảo đảm an toàn.

Các đơn vị quản lý hồ, đập cũng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình, rà soát phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 5 giờ ngày 10/11, các địa phương, đơn vị vẫn đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại do mưa lũ. Công tác trực ban, theo dõi và cập nhật tình hình thiên tai được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.