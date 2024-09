Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh và thành lập thành phố Đông Triều trực thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng của thị xã Đông Triều hiện nay.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh. Nhập nguyên trạng xã Tân Việt vào xã Việt Dân và nhập phường Đông Triều vào phường Đức Chính của thị xã Đông Triều. Thành lập các phường (Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức) và thành lập thành phố Đông Triều trực thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 395,95 km2 và quy mô dân số 248.896 người của thị xã Đông Triều hiện nay.

Quảng Ninh chính thức có thành phố thứ năm là Đông Triều.

Thành phố Đông Triều được thành lập có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 13 phường: Đức Chính, Hưng Đạo, Xuân Sơn, Kim Sơn, Mạo Khê, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế, Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức và 6 xã: Nguyễn Huệ, Việt Dân, An Sinh, Tràng Lương, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây.

Về địa giới hành chính, phía Đông thành phố Đông Triều giáp thành phố Uông Bí; phía Tây giáp thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương; phía Nam giáp thị xã Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương và huyện Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng; phía Bắc giáp huyện Sơn Động và Lục Nam thuộc tỉnh Bắc Giang.

Với việc Đông Triều chính thức được công nhận là thành phố, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước, gồm Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái và Đông Triều. Ngoài ra, Quảng Ninh cũng đang triển khai thủ tục, xây dựng hồ sơ để đề nghị thành lập TP Quảng Yên vào năm 2025. Đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình riêng.