Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi triển khai rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện (trong đó có huy động xe thiết giáp), sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Quảng Ngãi huy động xe thiết giáp, sẵn sàng ứng phó thiên tai. Ảnh: Q.S.

Cũng theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến địa phương xuất hiện 91 điểm sạt lở lớn nhỏ tại 18 xã, với tổng khối lượng đất đá ước tính hơn 213.000m³. Toàn tỉnh còn 22 khu vực thuộc 9 xã có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa 970 hộ với 2.788 người. Chính quyền địa phương sơ tán 178 hộ/527 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn.

Tại xã Ngọc Linh, lực lượng chức năng sơ tán khẩn cấp hàng trăm người dân ở thôn Mường Hoong và Tăk Min do nguy cơ sạt lở núi. Người dân được bố trí nơi ở tạm, cung cấp nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ở xã Tu Mơ Rông, sạt lở xảy ra tại 5 vị trí, trong đó có khu vực phía sau trường mầm non, chợ trung tâm và khu giãn dân thôn Mô Pả. Riêng khu giãn dân xuất hiện đoạn sạt lở dài khoảng 120m, cao 18m, đe dọa nhà cửa và tài sản của người dân.

Tại xã Tây Trà xuất hiện 19 điểm sạt lở với hơn 18.000m³ đất đá, tập trung trên các tuyến đường Trường Sơn Đông, Tỉnh lộ 623 và đường liên thôn. Ở xã Măng Bút, một ngôi nhà tại thôn Mân Tiêu bị sập hoàn toàn. Tại xã Long Phụng, trận lốc xoáy xảy ra tối 10/11 khiến 13 hộ dân bị tốc mái nhà.

Mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện 91 điểm sạt lở lớn nhỏ tại 18 xã ở Quảng Ngãi. Ảnh: Đ.N.

Không chỉ miền núi, nhiều khu vực ven sông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại xã Phước Giang, nước lũ gây sạt lở khoảng 4km dọc hai bờ sông, uy hiếp nhiều tuyến đường. Riêng khu vực Cửa Lở (xã An Phú), bờ sông bị khoét sâu khoảng 30m, đoạn sạt lở dài 70m.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, mực nước trên các sông Phước Giang, Trà Khúc và Trà Bồng đang xuống, nhưng một số khu vực vẫn ngập, ảnh hưởng việc đi lại của hơn 2.100 hộ dân với khoảng 8.400 người.