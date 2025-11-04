Quản trị quốc gia phải dựa trên pháp luật minh bạch, dữ liệu tin cậy

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng nếu không có dữ liệu, đừng nói gì đến chuyển đổi số, đến trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo không có dữ liệu thì như "không có xăng, không có cơm" để đưa vào để hoạt động. Và phải có hạ tầng số hiện đại, có bộ máy tinh gọn, có cán bộ thế nào để đáp ứng được yêu cầu. Đấy là nền tảng của quản trị hiện đại.

Chiều 4/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận ở Tổ TP Hà Nội về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, việc thảo luận nhằm cùng thống nhất về phương hướng phát triển đất nước, con đường, định hướng, bước đi, mục tiêu... Và những điều này, dự thảo văn kiện đã nói rất rõ. Thứ hai là việc tổ chức triển khai thực hiện thế nào để tất cả những định hướng, mục tiêu đó trở về với đất nước, phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích cho người dân. "Mục tiêu, định hướng hay rồi nhưng loay hoay tổ chức thực hiện không đạt được mục tiêu thì cũng không đạt được yêu cầu", Tổng Bí thư nói. Vấn đề thứ ba là còn những vấn đề gì của thực tiễn cần phải tháo gỡ, đề cập, giải quyết, Đảng và Quốc hội cần nghiên cứu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thảo luận tại Tổ, chiều 4/11.

Qua nghe các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư thấy rất mừng là các đại biểu cơ bản đồng tình, đánh giá cao dự thảo văn kiện. Từ đổi mới thế nào, thống nhất thế nào, làm rõ mục tiêu, định hướng, chương trình hành động, làm rõ trách nhiệm, ai sẽ phải làm... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý nhiều vấn đề rất hay, rất mới và sẽ được tiếp thu.

"Ví dụ đại biểu Trí nói về kinh tế thị trường định hướng XHCN, rõ ràng đây là vấn đề không mới, chúng ta loay hoay lắm. Có chấp nhận kinh tế thị trường hay không? Thời kỳ quá độ này là như thế nào? Mình thấy được mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là phải thoả mãn mọi mục tiêu, nhu cầu của nhân dân. Nếu sản xuất hàng hoá không có năng suất cao, không tạo ra giá trị thì làm gì thoả mãn được nhu cầu của nhân dân. Dù chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội đều phải sản xuất, mọi người đều phải đóng góp, lao động, tạo ra sản phẩm cho xã hội thì mới dồi dào, thoả mãn được. Mà muốn dồi dào, phát triển thì phải cạnh tranh, phải có cải tiến, tăng năng suất lao động... Đó là bản chất của kinh tế thị trường" - Tổng Bí thư Tô Lâm phân tích.

Tổng Bí thư cho rằng, ở ta cũng có lúc băn khoăn, đi theo định hướng kinh tế thị trường như thế nào cho đúng? Chúng ta lại từ một nước nông nghiệp lạc hậu, từ thuộc địa đi lên, có đủ sức vượt qua thời kỳ quá độ hay không? Chúng ta xác định được, kinh tế thị trường định hướng XHCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước.

Tổng Bí thư khẳng định, mô hình quản trị quốc gia giai đoạn tới là cuộc cách mạng toàn diện.

Đề cập mô hình quản trị quốc gia trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư khẳng định, đó là quản trị dựa trên pháp luật minh bạch, phải dựa trên dữ liệu tin cậy. "Nếu không có dữ liệu, đừng có nói gì chuyển đổi số, đến trí tuệ nhân tạo. Phải lo được dữ liệu. Nếu không có dữ liệu thì anh có công nghệ, trí tuệ nhân tạo đến đâu chăng nữa cũng không hoạt động được. Trí tuệ nhân tạo không có dữ liệu thì như "không có xăng, không có cơm" để đưa vào để hoạt động. Và phải có hạ tầng số hiện đại, có bộ máy tinh gọn, có các cán bộ thế nào để đáp ứng được yêu cầu. Đấy là nền tảng của quản trị hiện đại. Tất cả các ngành, các cấp, các nơi đều phải chấp hành, đều phải thực hiện. Tôi cho rằng đây là một cuộc cách mạng toàn diện", Tổng Bí thư lý giải.

Về ý kiến đại biểu nói về kinh tế biển, Tổng Bí thư cho rằng đây là vấn đề đúng, còn tiềm năng. Vì diện tích biển của chúng ta hơn 1 triệu km², gấp ba lần lục địa. Trên lục địa mới khai thác được bề mặt; còn rất nhiều tài nguyên khác trên không gian, dưới nước, dưới lòng biển... nhưng chưa ai khai phá, mới chỉ có cá và một ít dầu khí.

Về văn hoá, nông nghiệp, theo Tổng Bí thư, chúng ta cũng còn rất nhiều dư địa, chúng ta tự hào nông nghiệp xuất khẩu nhiều sản phẩm, nhưng nếu hạch toán kỹ có khi lỗ. Nhà nước phải đầu tư thủy lợi, đầu tư vào kỹ sư, đầu tư vào giống, đầu tư vào phân bón, vào những phương thức canh tác để giải quyết được công ăn việc làm cho người nông dân. Hay nói về xuất khẩu phải rất tính toán, vì xuất khẩu cả ngành nông nghiệp chứ không chỉ xuất khẩu lao động hay lúa gạo, cà phê...

Tổng Bí thư cho biết, mô hình phát triển đất nước phải dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

"Mình không say sưa vào những con số mà phải đi vào thực chất. Nền kinh tế phải hạch toán... Ví dụ, đầu tư Sân bay Long Thành, phải tính toán mỗi năm đóng góp bao nhiêu cho Nhà nước; ngân sách Nhà nước thu về được bao nhiêu tiền? Bao nhiêu năm thì thu hồi vốn?", Tổng Bí thư dẫn chứng. Tư nhân người ta phải hạch toán, phải vay vốn ngân hàng. Đây mình vốn không phải đi vay, con đường làm 10 năm không xong cũng không sao. 10 năm thì lỗ vốn rồi... Hay tư nhân xây khách sạn phải hạch toán bao nhiêu tháng là xong, bao nhiêu năm thu hồi vốn, bao nhiêu năm có lãi? Như thế mới phát triển được.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho biết, sắp tới đây, chương trình của Bộ Chính trị, Trung ương cũng sẽ có một số kế hoạch cụ thể. Đầu tiên là đang thúc đẩy để sớm ra được Nghị quyết về kinh tế nhà nước. Nhấn mạnh kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo chứ không phải chỉ là doanh nghiệp nhà nước, Tổng Bí thư nêu rõ: Vốn là của Nhà nước, đất đai là của Nhà nước, tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, làm sao mà không chủ đạo được? Tổng Bí thư nhấn mạnh: Không thể nào quên được kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. Chúng ta đang phải tính lại, đang đề nghị các cơ quan phải rất khẩn trương để có nghị quyết này.

Cùng với đó, sẽ có Nghị quyết về lĩnh vực văn hóa và Nghị quyết về mô hình phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư, mô hình phát triển của đất nước là tổng thể, toàn diện và có sự phối hợp chặt chẽ. Người đứng đầu Đảng ta cũng nêu rõ, mô hình phát triển này phải dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng gợi mở nghị quyết về những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Phải có những biện pháp cụ thể, nếu không đạt hai con số, chúng ta không đạt được mục tiêu 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là tăng trưởng phải "ổn định và bền vững". Không phải chỉ dựa trên nền tảng tiền tệ, bởi sẽ ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. "Giải pháp như thế nào cần phải được tính toán rất đồng bộ", Tổng Bí thư lưu ý.