Quản lý tài chính theo nguyên lý Kaizen

Tư duy tài chính của giới trẻ Việt đang có những thay đổi. Không còn xoay quanh bài toán tiết kiệm hay đầu tư đơn lẻ, thế hệ trẻ ngày nay dần định hình hướng đi tài chính mới mẻ.

Theo đó, việc bảo vệ tài chính không làm gián đoạn hành trình đầu tư dài hạn và mọi quyết định tài chính đều hướng đến sự chủ động, tiện lợi và linh hoạt.

Cải tiến nhỏ, hiệu quả lớn

Theo khảo sát từ nền tảng nghiên cứu tài chính Sing Saver, có đến 85% Gen Z bắt đầu tiết kiệm hoặc đầu tư trước tuổi 22. Trong đó, 30% đã tham gia bảo hiểm vi mô từ sớm và 45% bắt đầu hành trình tài chính chỉ từ 100.000 đồng mỗi tháng.

Giới trẻ bắt đầu tiết kiệm và đầu tư tài chính từ sớm.

Tư duy này rất gần với tinh thần của triết lý Kaizen nổi tiếng của người Nhật: Hướng đến cải tiến liên tục, không cần thay đổi lớn trong chốc lát, mà là những điều chỉnh nhỏ được thực hiện đều đặn và có kỷ luật. Khi áp dụng vào tài chính cá nhân, Kaizen khuyến khích mỗi người bắt đầu từ những hành động nhỏ, duy trì bền bỉ để dần dần kiến tạo một nền tảng tài chính vững chắc.

Trước áp lực tài chính hiện nay, nhiều Gen Z không còn lựa chọn giữa tiết kiệm, đầu tư hay tham gia bảo hiểm nhân thọ để được bảo vệ mà bắt đầu tìm kiếm một giải pháp tích hợp, giúp cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn tài chính.

Lựa chọn phù hợp cho thế hệ trẻ

Với tinh thần cải tiến và chủ động đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng từ Dai-ichi Life Việt Nam trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho Gen Z đang tìm kiếm giải pháp tài chính toàn diện và linh hoạt.

Về nền tảng tài chính, bảo hiểm An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng đóng vai trò một nguồn dự phòng tài chính vững chắc, bảo vệ khách hàng và gia đình trước những biến cố nghiêm trọng như thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong. Sở hữu tính linh hoạt vượt trội, sản phẩm cho phép khách hàng tùy chỉnh mức độ bảo vệ với cùng một mức phí bảo hiểm.

Đặc biệt, với quyền lợi “song hành bảo vệ”, khách hàng có thể bảo vệ thêm một người thân trước rủi ro tử vong do tai nạn, mà không cần đóng thêm phí bảo hiểm.

Về quyền lợi đầu tư, sau khi khấu trừ các loại phí ban đầu, phí bảo hiểm của khách hàng sẽ được phân bổ đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị. Khách hàng có thể kiểm soát chiến lược đầu tư cá nhân với 5 quỹ liên kết đơn vị, linh hoạt phân bổ tỷ lệ đầu tư vào các quỹ, thay đổi danh mục đầu tư hoặc đóng thêm phí bảo hiểm lên đến 5 lần mức phí cơ bản mỗi năm, nhằm tận dụng tối đa các cơ hội sinh lời theo biến động thị trường.

Đúng với tinh thần Kaizen, 2 khoản thưởng giá trị - thưởng đồng hành từ năm hợp đồng thứ 11 và thưởng gắn bó dài lâu sau khi kết thúc năm hợp đồng thứ 20 là sự ghi nhận dành cho những ai theo đuổi mục tiêu tài chính một cách kỷ luật và bền vững.

Bảo hiểm An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng từ Dai-ichi Life Việt Nam giúp khách hàng chủ động ứng phó trước những rủi ro và gia tăng giá trị tài sản hiệu quả.

Các danh mục đầu tư của sản phẩm được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN). Đơn vị sở hữu đội ngũ chuyên gia tài chính dày dạn kinh nghiệm, kế thừa năng lực đầu tư quốc tế từ Tập đoàn Dai-ichi Life, một trong những tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản, và các hoạt động đầu tư được giám sát độc lập bởi Ngân hàng HSBC. Điều này đảm bảo tính minh bạch và an tâm cho khách hàng trong mọi quyết định đầu tư.

Khách hàng có thể cập nhật giá đơn vị quỹ hàng tuần và báo cáo hoạt động đầu tư của các quỹ liên kết đơn vị hàng năm trên nền tảng số Dai-ichi Connect để chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư, tối ưu hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

Với thời hạn bảo vệ lên đến 100 tuổi, cùng mức phí bảo hiểm cơ bản chỉ từ 5 triệu đồng/năm, An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng là lựa chọn lý tưởng cho thế hệ trẻ theo đuổi mục tiêu tài chính có chiến lược, kỷ luật và bền vững. Bởi với Kaizen, mỗi bước nhỏ trong quản lý tài chính, nếu đi đúng hướng, sẽ dẫn đến một tương lai thịnh vượng dài lâu.

Độc giả tìm hiểu thêm về bảo hiểm An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng tại đây.