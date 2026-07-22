Quản lý sức khỏe gia đình chỉ với một nền tảng miễn phí

Quản lý sức khỏe hay bữa ăn không còn là câu chuyện của riêng người cao tuổi hay người mắc bệnh mạn tính.

Khi tỷ lệ các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hay gout ngày càng gia tăng, nhiều gia đình Việt có xu hướng chủ động theo dõi sức khỏe, điều chỉnh dinh dưỡng và xây dựng lối sống lành mạnh mỗi ngày.

Tuy nhiên, việc quản lý sức khỏe cho cả gia đình không hề đơn giản. Mỗi người có độ tuổi, thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Trong khi đó, nhịp sống bận rộn khiến việc việc ghi chép các chỉ số sức khỏe hay tính toán khẩu phần ăn mỗi ngày trở thành thách thức không hề nhỏ.

Một tài khoản theo dõi sức khỏe cho cả nhà

Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe một cách thuận tiện hơn, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phát triển website Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt và cung cấp hoàn toàn miễn phí tại địa chỉ suckhoegiadinhviet.ajinomoto.com.vn. Website Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt được phát triển với sự tư vấn chuyên môn của Trường Đại học Y tế Công cộng và Đại học Y Dược TP.HCM.

Trang chủ website Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt.

Điểm đặc biệt của nền tảng là cho phép người dùng quản lý sức khỏe của nhiều thành viên trong gia đình trên cùng một tài khoản.

Đối với trẻ em, website hỗ trợ theo dõi chiều cao, cân nặng để quan sát quá trình phát triển. Với người trưởng thành và người cao tuổi, hệ thống lưu trữ nhiều chỉ số sức khỏe như BMI, huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan, chức năng thận và axit uric - chỉ số liên quan đến bệnh gout.

Ứng dụng cho phép người dùng dễ dàng theo dõi các chỉ số sức khỏe BMI, huyết áp, đường huyết… của các thành viên trong gia đình.

Tất cả dữ liệu được thể hiện bằng biểu đồ trực quan. Nhờ đó, người dùng dễ dàng nhận biết sự thay đổi của các chỉ số theo thời gian và chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động hoặc sinh hoạt khi cần thiết.

Hỗ trợ cân đối năng lượng trong từng bữa ăn

Giao diện chức năng “Kiểm tra và lên bữa ăn”.

Ăn sáng ở hàng quán, ăn trưa tại văn phòng và chỉ nấu bữa tối là thói quen phổ biến của nhiều người hiện nay. Điều này khiến việc kiểm soát tổng năng lượng tiêu thụ trong ngày trở nên khó khăn.

Với chức năng “Kiểm tra và lên bữa ăn”, người dùng chỉ cần nhập những món đã ăn trong ngày, hệ thống sẽ tự động tính toán lượng năng lượng đã nạp và gợi ý bữa ăn còn lại để tổng năng lượng trong ngày phù hợp với cầu từng cá nhân. Giải pháp này giúp việc xây dựng chế độ ăn cân đối trở nên đơn giản hơn mà người dùng không cần tự tính toán phức tạp.

Dinh dưỡng được cá thể hóa

Một điểm khác biệt nữa của ứng dụng Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt là đưa ra các thực đơn khuyến nghị được cá thể hóa dựa trên những điều kiện sức khỏe cụ thể gồm giới tính, cân nặng, BMI, hoạt động thể lực, tình trạng bệnh lý (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid, gout); từ đó giúp mỗi một thành viên trong gia đình ăn đúng, ăn đủ để hỗ trợ cải thiện sức khỏe.

Ngoài thực đơn, người dùng còn được cung cấp nhiều thông tin hữu ích về tiêu chuẩn dinh dưỡng, các nhóm thực phẩm nên ưu tiên, cần hạn chế cũng như khuyến nghị về lượng muối và đường theo hướng dẫn hiện hành.

Không chỉ dinh dưỡng mà còn là lối sống

Bên cạnh chế độ ăn, website còn tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ xây dựng lối sống lành mạnh. Người dùng có thể tham khảo lượng nước cần bổ sung mỗi ngày thông qua chức năng “Tư vấn uống nước”, với khuyến nghị lượng nước cần bổ sung theo độ tuổi được quy đổi thành số cốc nước cụ thể để dễ áp dụng.

Giao diện chức năng “Tư vấn sức khỏe”.

Song song đó, chức năng “Tư vấn hoạt động thể chất” đề xuất loại hình vận động, thời lượng và tần suất tập luyện phù hợp từng độ tuổi cũng như tình trạng sức khỏe, góp phần duy trì thể lực, phòng ngừa bệnh tật.

Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt là sáng kiến mới nhất của Ajinomoto Việt Nam nhằm đồng hành người dân trong việc chăm sóc sức khỏe chủ động.

Trước đó, doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án ý nghĩa như “Bữa ăn học đường”, “Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em”… Những hoạt động này đều hướng đến mục đích tồn tại: Góp phần mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về axit amin” (“AminoScience”).