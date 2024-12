'Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh' qua trang sách

Ngày 19/12, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức triển lãm tư liệu “Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh” tại địa chỉ 31 Tràng Thi (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Triển lãm gồm 800 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn từ vốn di sản văn hiến của dân tộc, hiện đang được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Thông qua các tư liệu sách, báo, triển lãm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của quân đội trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Khai mạc triển lãm tư liệu “Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh”. Ảnh: Nguyễn Dung.

Triển lãm cũng góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của công tác quốc phòng toàn dân và Ngày hội Quốc phòng toàn dân; lan tỏa giá trị truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.

Triển lãm tư liệu “Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh” gồm 4 phần.

Phần 1 “Quân đội nhân dân với sự nghiệp cách mạng Việt Nam” có 200 tư liệu về lịch sử ra đời, truyền thống chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ; Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ quốc tế và bảo vệ biên giới, chủ quyền biển, đảo; Quân đội nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển và đối mới đất nước.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Nguyễn Dung

Phần 2 “Quân đội nhân nhân Việt Nam - Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” giới thiệu 200 tư liệu về tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước đối với việc xây dựng lực lượng quân đội ngày càng tinh, gọn, mạnh về tổ chức, chất về mọi mặt theo lộ trình hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật và khí tài quân sự; chính sách phục vụ điều chỉnh tố chức lực lượng và chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phần 3 “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vì an ninh Tổ quốc” cũng gồm 200 tư liệu về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong quá trình bảo đảm sự bền vững độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khẳng định xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong các cơ quan, tổ chức và toàn dân.

Triển lãm thu hút nhiều đối tượng độc giả. Ảnh: Nguyễn Dung

Phần 4 “Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Đoàn kết, sáng tạo, phát triển” giới thiệu 200 tư liệu về sự ra đời và vai trò của Ngày hội Quốc phòng toàn dân đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; tiềm lực, thế trận, lực lượng, cơ sở vật chất của nền quốc phòng; thành tựu 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30/12.