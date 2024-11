‘Quái thú’ Osimhen

Chỉ trong 9 trận đấu trên tất cả đấu trường, Osimhen ghi 8 bàn và kiến tạo 4 lần, biến mình thành tâm điểm của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Hành trình này, từ đỉnh cao với Napoli đến những ngày tháng khó khăn và giờ là sự hồi sinh tại Istanbul, là câu chuyện về nghị lực, tài năng và quyết tâm của một cầu thủ đầy sức hút.

Chỉ một năm trước, Osimhen là niềm tự hào của Napoli. Anh dẫn dắt đội bóng này giành Scudetto sau 33 năm chờ đợi kể từ thời Diego Maradona. Đồng thời, Osimhen cũng trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A với 26 bàn thắng và được vinh danh ở vị trí thứ tám trong cuộc đua Quả bóng Vàng.

Sự nổi lên mạnh mẽ khiến tên tuổi của Osimhen trở thành mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn. Đỉnh điểm là mùa hè năm 2023, khi Al Hilal, đội bóng giàu có từ Saudi Arabia, đưa ra lời đề nghị 200 triệu euro. Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis, đã trả lời một cách hài hước: “Với số tiền đó, họ chỉ mua được một chân của Osimhen. Có thể năm sau, họ sẽ phải đưa ra mức giá 500 triệu euro”.

Nhưng sự nổi tiếng cũng kéo theo những áp lực khủng khiếp. Mọi chuyện bắt đầu đi xuống khi Rudi Garcia, huấn luyện viên của Napoli, thường xuyên để Osimhen trên ghế dự bị. Sau đó, một đoạn video chế nhạo anh trên tài khoản TikTok chính thức của Napoli, liên quan đến tình huống đá hỏng phạt đền trong trận gặp Bologna, khiến mối quan hệ giữa cầu thủ và đội bóng trở nên căng thẳng.

Bất chấp việc gia hạn hợp đồng đến năm 2026 với điều khoản giải phóng 120 triệu euro, Napoli vẫn ký hợp đồng với Romelu Lukaku, như thể để thay thế Osimhen. Trong khi đó, các vụ chuyển nhượng sang Chelsea hay Al Hilal đều thất bại, đẩy anh vào tình cảnh không được đăng ký thi đấu tại Serie A.

Trong thời điểm khó khăn nhất, Galatasaray bất ngờ trở thành "cứu cánh" cho Osimhen. Khi các thị trường chuyển nhượng lớn đã đóng cửa, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng hoàn tất bản hợp đồng cho mượn với anh, mang đến cơ hội thi đấu ở một môi trường giàu tham vọng.

"Chúng tôi là một trong số ít đội bóng có thể mang đến cơ hội tranh danh hiệu và thi đấu tại châu Âu cho Osimhen", Ismael García, trợ lý HLV Galatasaray, chia sẻ. "Istanbul cũng sống vì bóng đá mãnh liệt như ở Napoli, điều đó đã thuyết phục anh ấy".

Hàng công của Galatasaray vốn đã mạnh với Mauro Icardi và Michy Batshuayi, giờ đây lại càng đáng sợ hơn khi có thêm Osimhen. Tuy nhiên, việc kết hợp cả ba tiền đạo ngôi sao mà không làm mất đi sự cân bằng đội hình là một thách thức lớn.

"Ngay khi Osimhen đến, chúng tôi phải tìm ra hệ thống chiến thuật phù hợp để các cầu thủ này chơi cùng nhau. Và thật may mắn, họ hòa hợp hoàn hảo cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời", García tiết lộ.

Dù đến với danh tiếng lớn, Osimhen vẫn gây ấn tượng mạnh với sự khiêm tốn và thái độ cầu tiến. "Cậu ấy đến và sẵn sàng hòa nhập với đội bóng vốn đã có nhiều ngôi sao lớn như Icardi, Muslera hay Mertens", García nói thêm.

Tuy nhiên, không may mắn cho Galatasaray, Mauro Icardi dính chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ dài hạn. Điều này buộc Osimhen phải bước lên và đảm nhận vai trò thủ lĩnh hàng công.

"Osimhen còn trẻ, nhưng cậu ấy đã chứng minh được tầm ảnh hưởng lớn ở Napoli và tuyển Nigeria. Giờ đây, cậu ấy phải tiếp tục chứng minh điều đó tại Galatasaray", García nhấn mạnh.

Trên sân cỏ, Osimhen đang làm tất cả để chứng minh giá trị của mình. Chỉ sau 9 trận, anh ghi được 8 bàn và có 4 đường kiến tạo. Tính trung bình, mũi nhọn này góp dấu giày vào một bàn thắng sau mỗi 53,75 phút.

Đáng chú ý, Osimhen vừa lập cú đúp trong hai trận liên tiếp: trước Samsunspor (3-2) tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và trước Tottenham (3-2) tại Europa League. Những màn trình diễn này khiến anh được so sánh với những huyền thoại như Tanju Çolak, người từng ghi 39 bàn cho Galatasaray ở mùa giải 1987/88.

"Cậu ấy có thể vượt qua kỷ lục ghi bàn của Icardi mùa trước, nhưng quan trọng hơn là giúp đội bóng giành chiến thắng", García nhận xét.

Hợp đồng cho mượn của Osimhen với Galatasaray chỉ kéo dài đến hết mùa giải. Tuy nhiên, câu hỏi lớn là liệu anh có trở lại Napoli hay sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù chưa rõ có điều khoản mua đứt hay không, García khẳng định rằng yếu tố quyết định sẽ là khát vọng chuyên môn của Osimhen, chứ không phải vấn đề tài chính.

"Cậu ấy cần thấy được sự phù hợp về mặt chuyên môn. Nếu mùa giải kết thúc tốt đẹp và Osimhen muốn tiếp tục ở đây, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giữ chân cậu ấy", García chia sẻ.

Galatasaray đang hướng tới mùa giải đầy tham vọng. Đội bóng đặt mục tiêu vô địch quốc gia lần thứ ba liên tiếp - điều chưa từng xảy ra trong hơn 25 năm qua - cùng với việc giành Cúp quốc gia và tiến xa ở đấu trường châu Âu.

Với Osimhen trong "chế độ quái thú," những mục tiêu này trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Tốc độ, sự mạnh mẽ và khả năng dứt điểm của anh không chỉ giúp Galatasaray vượt qua các đối thủ mà còn truyền cảm hứng cho cả đội bóng.

Hành trình của Osimhen tại Galatasaray không chỉ là câu chuyện về một cầu thủ tìm lại chính mình mà còn là minh chứng cho việc tài năng và sự quyết tâm có thể vượt qua mọi thử thách. Câu chuyện vẫn còn tiếp tục, và những điều lớn lao hơn chắc chắn đang chờ đợi phía trước.

