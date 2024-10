PVcomBank ưu tiên tăng trưởng hiệu quả đi đôi với mục tiêu bền vững

PVcomBank vừa kỷ niệm 11 năm ra mắt thương hiệu (1/10/2013-1/10/2024). Hơn một thập kỷ phát triển, ngân hàng luôn kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Nhờ chiến lược kinh doanh linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và hiệu quả.

Hiệu quả đi đôi với tăng trưởng bền vững

Dù còn hơn 3 tháng nữa mới hết năm 2024, nhờ vào việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường để đưa ra chính sách điều hành linh hoạt trong từng thời kỳ, PVcomBank vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng doanh thu 9 tháng đầu năm toàn ngân hàng ước đạt gần 14.800 tỷ đồng , hoàn thành gần 80% kế hoạch. Bên cạnh đó, PVcomBank bám sát diễn biến thị trường để có chính sách điều hành hoạt động huy động vốn linh hoạt, tối ưu chi phí. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng vốn huy động tại PVcomBank đạt gần 200.000 tỷ đồng , đảm bảo thanh khoản, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống.

Về hoạt động cho vay, ngay đầu năm, PVcomBank xác định tập trung tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng, thực hiện chặt chẽ việc đánh giá chất lượng khách hàng với mục đích sử dụng nguồn vốn và khả năng trả nợ nhằm kiểm soát nợ xấu đảm bảo dưới mức quy định của NHNN. Dù khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa thực sự cao, PVcomBank vẫn nỗ lực cung ứng nguồn tín dụng ra thị trường bằng nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, tổng dư nợ 9 tháng đầu năm của ngân hàng đạt hơn 110.000 tỷ đồng , tăng xấp xỉ 5% so với kết quả tại thời điểm 30/6/2024 ( 104.836 tỷ đồng ).

PVcomBank kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Chuyển đổi số để cung ứng giải pháp tài chính toàn diện

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, PVcomBank tập trung nguồn lực cho công tác chuyển đổi số, cung ứng giải pháp tài chính toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng phục vụ khách hàng. Theo báo cáo tại đại hội đồng cổ đông hồi đầu năm 2024, ngân hàng xây dựng lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, với mục tiêu tỷ trọng giao dịch và nghiệp vụ thực hiện trên môi trường số đạt 50%-70% năm 2025 và 70%-90% năm 2030.

Theo đó, PVcomBank tăng cường hợp tác đối tác uy tín thế giới như IBM, Amazon trong việc phát triển hệ thống ngân hàng mở, xây dựng chiến lược chuyển đổi ứng dụng quan trọng lên hạ tầng cloud, nâng cao tính linh hoạt cũng như khả năng mở rộng nền tảng, góp phần tối ưu hóa chi phí và giảm thiểu rủi ro vận hành…

Ngân hàng đa dạng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính trên kênh số.

Ở mảng khách hàng cá nhân, nhiều sản phẩm, dịch vụ của PVcomBank dần chuyển dịch sang kênh số và liên kết hệ sinh thái của đối tác như chuyển tiền quốc tế; thanh toán hóa đơn tiền điện tự động tại EVN; mua xăng bằng mã QR tại hệ thống PVOIL, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn… Bên cạnh đó, việc số hóa sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng tổ chức cũng được PVcomBank chú trọng đẩy mạnh bằng nhiều giải pháp tài chính như mở tài khoản thanh toán bằng eKYC; dịch vụ thu chi hộ, dịch vụ cổng thanh toán; hoàn thiện phiên bản PVcomBank Business với nhiều tính năng vượt trội; tích hợp sản phẩm tài chính ngân hàng số đồng thời liên kết hệ thống ERP của doanh nghiệp…

Sự cải tiến về chất lượng dịch vụ cũng như nâng cao trải nghiệm là một trong những yếu tố quan trọng, giúp tăng trưởng khách hàng đạt 2,83 triệu khách hàng đến tháng 9/2024, tăng 20% so với cả năm 2023.

Kinh doanh gắn với mục tiêu xã hội bền vững

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, PVcomBank cũng tập trung vào sứ mệnh “chung tay đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng”. Điều này không chỉ thể hiện ở chương trình an sinh xã hội, từ thiện mà còn đến từ hoạt động chuyển đổi số theo chủ trương của Chính phủ, NHNN.

Đồng hành cùng Chính phủ và NHNN hoàn thành các mục tiêu tại Đề án 06 thuộc lĩnh vực ngân hàng cũng như chương trình chuyển đổi số quốc gia, PVcomBank là một trong những ngân hàng đầu tiên kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai dịch vụ mở tài khoản thanh toán bằng eKYC thông qua việc định danh căn cước công dân gắn chip. Việc kết nối này giúp quy trình xác thực diễn ra nhanh chóng, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm khâu thủ tục cho khách hàng và cả ngân hàng. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trận tự xã hội (C06), Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) triển khai thành công dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

PVcomBank triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội cho người dân, cộng đồng, PVcomBank chủ động phối hợp cùng nhiều đơn vị đối tác uy tín như Vietnam Post, Bảo hiểm xã hội Việt Nam… triển khai gói giải pháp tài chính toàn diện dành cho khách hàng hưởng an sinh xã hội. Qua đó, ngân hàng mang đến đa dạng sản phẩm, dịch vụ phù hợp - từ tài khoản thanh toán, dịch vụ tiền mặt đến gói tín dụng an sinh.

Với tôn chỉ “khách hàng là trung tâm”, PVcomBank không ngừng đổi mới, sáng tạo và phát triển hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ trên mọi kênh giao dịch cho khách hàng, đồng thời tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội.