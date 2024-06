PVcomBank tiên phong triển khai thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, PVcomBank đã triển khai nhiều giải pháp hiện đại trên nền tảng số, mang lại tiện ích, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Trong khuôn khổ sự kiện “Ngày không tiền mặt 2024” diễn ra từ 14/6 đến 16/6 tại TP.HCM, PVcomBank giới thiệu tính năng thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt trên cơ sở ứng dụng công nghệ sinh trắc học. Đây là giải pháp do PVcomBank phối hợp cùng CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) xây dựng và phát triển dựa trên việc đối chiếu, xác thực thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an).

Nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khách hàng tham gia trải nghiệm “Ngày không tiền mặt 2024” tại gian hàng PvcomBank.

Trước đó, giải pháp thanh toán này đã được ứng dụng tại một số quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Đan Mạch, Canada, Thái Lan… và ngày càng được ưa chuộng nhờ tính bảo mật, an toàn, giảm thiểu nguy cơ rủi ro gian lận hay lộ thông tin tài khoản. Với phương thức này, mỗi khách hàng sẽ chỉ được gắn với một dữ liệu nhận dạng sinh trắc học duy nhất là khuôn mặt được xác thực trùng khớp với thông tin lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của C06, không thể sao chép hay giả mạo.

Tại Việt Nam, PVcomBank là ngân hàng đầu tiên phối hợp với Napas triển khai hình thức thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt với mong muốn mang đến cho người dân nói chung và khách hàng nói riêng tính năng thanh toán không chạm, không tiếp xúc. Theo đại diện của PVcomBank và Napas, dự kiến trong năm 2024, tính năng này sẽ chính thức được triển khai cho khách hàng.

Với tính năng này, khách hàng có thể thanh toán cho các giao dịch mua sắm bằng cách nhận diện khuôn mặt để xác thực sinh trắc học ngay trên các thiết bị đặt tại hệ thống cửa hàng đã đăng ký kết nối với Napas mà không cần sử dụng tiền mặt, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hay mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để chuyển khoản… Quá trình này được thực hiện nhờ công nghệ Bluetooth năng lượng thấp (BLE) kết nối thông tin giữa thiết bị/ứng dụng thanh toán của cửa hàng và điện thoại của khách hàng. Điều này đảm bảo quá trình xử lý các thông tin sinh trắc học qua cổng Napas BioPay đều được bảo mật, an toàn, trùng khớp với dữ liệu của C06 trước khi hoàn tất giao dịch thanh toán.

Theo ông Nguyễn Phú Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng số PVcomBank, tính năng thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt là giải pháp hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ trong ngành tài chính ngân hàng, mang đến sự thuận tiện cho khách hàng khi giao dịch.

“Chúng ta đang trải qua thời đại thanh toán các giao dịch bán lẻ với nhu cầu không chỉ dừng lại ở sự thuận tiện, nhanh chóng mà còn phải đáp ứng tính bảo mật cao. Tính năng thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt là một bước tiến như vậy. Đây không chỉ một giải pháp thanh toán an toàn và thuận tiện cho người dùng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp”, ông Nguyễn Phú Dũng chia sẻ.

Ông nói thêm: “Đối với người tiêu dùng, việc sử dụng khuôn mặt để thanh toán giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro mất thẻ hoặc thông tin cá nhân bị lộ. Đối với doanh nghiệp, công nghệ này giúp giảm thiểu chi phí vận hành, thu hút khách hàng nhờ quá trình mua sắm nhanh chóng và liền mạch. PVcomBank đang cùng Napas đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nền tảng, cơ sở hạ tầng cần thiết để có thể nhanh chóng triển khai giải pháp này tới tất cả các khách hàng đại chúng”.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thanh toán Napas, nhấn mạnh: “Việc người dân có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng và an toàn chỉ với một cái nhìn hay cử động trên khuôn mặt cho thấy bước tiến mới trên tiến trình cung cấp các giải pháp thanh toán không tiền mặt của Việt Nam. Đó còn là cam kết của Napas và PVcomBank trong việc cùng nhau phát triển những giải pháp tài chính tiện ích và an toàn cho người dùng, góp phần xây dựng một xã hội thông minh, hiện đại và thuận tiện hơn”.

PVcomBank tiên phong ứng dụng công nghệ sinh trắc học vào giải pháp thanh toán.

Để sử dụng tính năng thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt, khách hàng cần đăng ký xác thực sinh trắc học qua ứng dụng ngân hàng số PVConnect của PVcomBank. Hiện tại, ứng dụng này đã được nâng cấp, hoàn thiện về nền tảng, sẵn sàng hỗ trợ hách hàng cập nhật thông tin định danh sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip lên hệ thống cơ sở dữ liệu của PVcomBank. Đây cũng là yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong việc nâng cao tính bảo mật, an toàn khi thực hiện giao dịch trực tuyến theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN. Cụ thể, từ ngày 1/7 tới đây, mọi giao dịch tài chính trực tuyến có giá trị lớn hơn 10 triệu đồng/giao dịch, hoặc từ 20 triệu đồng/ngày phải được xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học trùng khớp với dữ liệu được lưu trong CCCD gắn chip của khách hàng do cơ quan công an cấp.

Bám sát chỉ đạo này, PVcomBank đã nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ cần thiết trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tuân thủ theo Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, hướng tới mục tiêu nâng cao an toàn, bảo mật cho khách hàng thực hiện các giao dịch trực tuyến cũng như sẵn sàng phát triển các giải pháp tài chính toàn diện hơn thông qua việc ứng dụng dữ liệu sinh trắc học.