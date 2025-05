PVcomBank ra mắt dòng thẻ đồng thương hiệu Napas và Mastercard

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) là một trong 6 ngân hàng tiên phong phát hành dòng thẻ đồng thương hiệu NAPAS và Mastercard.

Thông tin này được công bố tại sự kiện ra mắt sản phẩm do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức.

Trước đó vào ngày 17/1, PVcomBank ra mắt thẻ ghi nợ đồng thương hiệu PVcomBank Global. Thẻ mang đến cho khách hàng cá nhân trải nghiệm giao dịch nhanh chóng, an toàn, liền mạch khi thanh toán nội địa và quốc tế. Với bước đi này, PVcomBank trở thành một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên phát hành dòng thẻ đồng thương hiệu NAPAS và Mastercard tại Việt Nam.

Chỉ với tấm thẻ duy nhất, chủ thẻ PVcomBank Global có thể dễ dàng thanh toán tại hơn 650.000 điểm chấp nhận thanh toán và rút tiền tại hơn 20.000 ATM thuộc mạng lưới của NAPAS tại Việt Nam. Đồng thời, chủ thẻ có thể mở rộng phạm vi thanh toán tại hơn 150 triệu điểm chấp nhận thanh toán và rút tiền tại hơn 1 triệu máy ATM thuộc mạng lưới của Mastercard trên toàn cầu.

Ngoài ra, thẻ ghi nợ đồng thương hiệu PVcomBank Global hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử trong nước và quốc tế nhanh chóng, thuận tiện. Điều này mang đến trải nghiệm xuyên suốt, trọn vẹn và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân của khách hàng.

Về mặt kỹ thuật, đây là dòng thẻ tích hợp 2 tiêu chuẩn VCCS cho thẻ NAPAS và M/Chip cho thẻ Mastercard vào cùng chip vật lý, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn bảo mật của tổ chức quốc tế EMV. Giải pháp này mang lại sự tiện lợi cho khách hàng khi chỉ cần sử dụng thẻ đa tiện ích duy nhất, phục vụ mọi giao dịch thanh toán, đồng thời góp phần nâng cao tính an toàn, bảo mật và hạn chế rủi ro giao dịch do gian lận, giả mạo.

Bên cạnh tối ưu trải nghiệm thanh toán nội địa và quốc tế của người dùng, với sản phẩm thẻ ghi nợ đồng thương hiệu PVcomBank Global, khách hàng PVcomBank hưởng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn từ đối tác của NAPAS và Mastercard. Theo đó, sản phẩm vừa hỗ trợ xử lý giao dịch nhanh chóng, linh hoạt, vừa thúc đẩy thói quen tiêu dùng thông minh của khách hàng.

Thẻ đồng thương hiệu PVcomBank Global được thiết kế để đáp ứng mọi giao dịch thanh toán của khách hàng.

Chia sẻ về sản phẩm thẻ ghi nợ đồng thương hiệu PVcomBank Global, đại diện ngân hàng cho biết việc hợp tác NAPAS và Mastercard phát hành thẻ đồng thương hiệu thể hiện nỗ lực của PVcomBank trong việc tìm kiếm giải pháp sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới để gia tăng trải nghiệm thanh toán cho khách hàng.

“Chúng tôi hướng đến mục tiêu mang lại cho người dùng sản phẩm, dịch vụ thanh toán nhanh chóng, liền mạch, đảm bảo tính an toàn, bảo mật, phục vụ trọn vẹn nhu cầu giao dịch nội địa và quốc tế”, đại diện ngân hàng khẳng định.

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm người dùng, PVcomBank vừa ra mắt thẻ tín dụng quốc tế phi vật lý PVcomBank Home mới. Thẻ cung cấp nhiều tiện ích để đáp ứng nhu cầu thanh toán các loại hóa đơn gia đình, hóa đơn sinh hoạt định kỳ cho khách hàng. Việc không ngừng mở rộng, phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng là chiến lược quan trọng để PVcomBank từng bước hướng đến mục tiêu cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng.