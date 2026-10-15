PVcomBank lan tỏa tinh thần ‘Chạm số - sống xanh’

Tại Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, PVcomBank giới thiệu loạt tiện ích trên PVConnect, giúp người dùng trải nghiệm thanh toán thuận tiện, an toàn và chủ động hơn.

Hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối, mang đến trải nghiệm thanh toán số hiện đại cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đồng hành cùng chương trình Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026 trong 2 ngày 24-25/10.

Sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thanh toán, mà còn nâng cao nhận thức của người dân về xu hướng chuyển đổi số trong cuộc sống.

Ngày Thanh toán số Việt Nam là chuỗi hoạt động thường niên hướng tới mục tiêu thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngày Thanh toán số Việt Nam (tiền thân là Ngày Thẻ Việt Nam) là chuỗi hoạt động thường niên hướng tới mục tiêu thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời phổ cập các phương thức thanh toán hiện đại, với sự tham gia của các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và doanh nghiệp.

Với chủ đề “Chạm số - sống xanh”, sự kiện không chỉ mở ra những hoạt động trải nghiệm, tương tác thú vị cho người tham gia, mà còn trở thành không gian kết nối cộng đồng với các tổ chức tài chính, tạo cơ hội để mọi người dễ dàng tiếp cận các giải pháp thanh toán mới thông qua hoạt động tương tác thực tế.

Trong vai trò là đơn vị đồng hành cùng chương trình, PVcomBank tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển ngân hàng số một cách toàn diện và cung cấp những giải pháp tài chính linh hoạt đến gần hơn với khách hàng. Thời gian qua, ngân hàng không ngừng đầu tư vào hạ tầng công nghệ, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số để nâng cao trải nghiệm người dùng, qua đó thúc đẩy xu hướng chuyển đổi số cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính trong cộng đồng.

Đồng hành sự kiện diễn ra trong 2 ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), PVcomBank sẽ mang đến loạt giải pháp thanh toán nổi bật trong hệ sinh thái dịch vụ số. Theo đó, các khách hàng tham gia chương trình sẽ có cơ hội trải nghiệm chuỗi tiện ích đa dạng trên ứng dụng PVConnect, từ việc mở mới tài khoản thanh toán bằng phương thức eKYC đến sử dụng các giải pháp thanh toán thông minh nhằm phục vụ nhu cầu chi tiêu linh hoạt hàng ngày.

PVcomBank mang đến sự kiện “Ngày Thanh toán số Việt Nam” loạt giải pháp thanh toán nổi bật.

Việc mở rộng trải nghiệm số ra ngoài môi trường trực tuyến, kết hợp với những điểm chạm tương tác tại sự kiện cũng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người dùng và ngân hàng, cho phép khách hàng tiếp cận hệ sinh thái số của PVcomBank nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Thông qua việc đồng hành Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026, PVcomBank tiếp tục thể hiện vai trò đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ sinh thái tài chính số quốc gia. Bên cạnh những giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại, an toàn, PVcombank cũng hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp “sống xanh” tới cộng đồng, giúp người dùng dễ dàng kết nối và chủ động trong quản lý tài chính.