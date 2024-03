Pulisic là món hời lớn của Milan

Pulisic đến AC Milan như "cá gặp nước". Cầu thủ chạy cánh người Mỹ liên tục có những màn trình diễn bùng nổ, từ đó khẳng định vị thế ở sân San Siro.

Pulisic đang chơi hay trong màu áo AC Milan.

AC Milan có lẽ không ngờ rằng Pulisic lại chơi hay đến vậy trong năm đầu tiên khoác áo CLB. Kế thừa chiếc áo số 11 của Zlatan Ibrahimovic để lại, tiền vệ người Mỹ làm được điều mà người đàn anh từng thực hiện giỏi nhất, đó là ghi bàn.

Trong chuyến làm khách đến sân Marcantonio Bentegodi của Verona thuộc vòng 29 Serie A hôm 17/3, Pulisic lại lập công, nâng tổng số bàn thắng trên mọi đấu trường lên 12, thành tích cao nhất tính tới thời điểm hiện tại của sự nghiệp.

Pulisic ghi bàn, AC Milan cũng có chiến thắng 3-1 trước đối thủ để xây chắc vị trí thứ hai trên BXH. Đáng chú ý, cựu sao Borussia Dortmund đã ghi bàn trong 4 trận liên tiếp của CLB.

Chelsea đã sai vì bán Pulisic cho AC Milan với giá rẻ mạt. Họ thất bại trong việc kích hoạt cầu thủ người Mỹ, để anh trở nên bùng nổ hơn. Theo đó, Chelsea để Pulisic rời đi và đặt niềm tin vào Mykhailo Mudryk, người mới ghi 6 bàn sau 46 trận.

Trong khi đó, AC Milan lời to khi sở hữu một tài năng với giá chỉ 22 triệu euro. Sau 39 trận chơi cho đội chủ sân San Siro trên tất cả đấu trường, cầu thủ người Mỹ ghi dấu ấn vào 20 bàn thắng, bao gồm 12 pha lập công và 8 kiến tạo.

Ở AC Milan lúc này, vị trí của Pulisic là bất khả xâm phạm. Cũng trong hè 2023, đại diện thành Milan chiêu mộ Samuel Chukwueze từ Villarreal, như một động thái tạo ra sự cạnh tranh cho vị trí cầu thủ chạy cánh. Kết quả người thắng, kẻ thua đã rõ khi mùa giải trôi dần về cuối.

Vị trí của Pulisic ở AC Milan giờ là bất khả xâm phạm.

Trong chiến thắng 3-1 của AC Milan trước Verona, Chukwueze cũng ghi bàn, nhưng đó mới là pha lập công đầu tiên của cầu thủ này tại Serie A. Sau trận đấu, cầu thủ người Nigeria thừa nhận không hề dễ dàng để có thể đánh bật Pulisic khỏi đội hình.

"Pulisic, người chơi ở cùng vị trí của tôi, đã đá rất tốt và ghi được nhiều bàn thắng. HLV không thể để anh ấy dự bị. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ tiếp tục tập luyện để cải thiện tình hình. Bàn thắng hôm nay có ý nghĩa rất lớn với sự tự tin của tôi. Tôi phải tiếp tục kiên trì và tập trung hướng đến tương lai", Samuel Chukwueze nói.

Thời còn khoác áo Chelsea, Pulisic chưa bao giờ bị nghi ngờ về tài năng, nhưng lại gặp vấn đề về sự phát triển. Đội bóng Anh, mà cụ thể là HLV Thomas Tuchel thời còn dẫn dắt CLB, từng đi tới kết luận rằng Pulisic không thể phát triển theo đúng lộ trình đề ra.

Cá nhân Pulisic cũng sở hữu cá tính mạnh. Anh không đồng ý cũng như phản đối phong cách quản lý nhân sự "tàn bạo" của Tuchel.

Trong cuốn tự truyện My Journey So Far được xuất bản vào tháng 10/2022, Pulisic kể lại rằng đã không tuân thủ theo chỉ dẫn của Tuchel để ghi bàn vào lưới Real Madrid ở bán kết lượt đi Champions League 2021. Trong một lần khác, anh thừa nhận "chết lặng và rất thất vọng" sau khi HLV Tuchel không sử dụng mình trong trận lượt về tại Stamford Bridge.

Tại Chelsea, Pulisic hiếm khi trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Đội bóng nghi ngờ anh, cho rằng cựu sao Borussia Dortmund không đáng tin cậy để trình diễn ở những sân khấu lớn.

Song, đó là câu chuyện đáng quên với Pulisic. Còn hiện tại, tiền vệ người Mỹ vươn mình để trở thành trụ cột AC Milan. Một mũi khoan lợi hại ở biên phải. Người có thể tạo ra sự đột biến với những tình huống rê dắt tốc độ và dứt điểm chính xác.

Trong năm đầu tiên chơi bóng ở Italy và cũng là mùa giải "chân ướt chân ráo" chinh chiến cùng AC Milan, Pulisic trình diễn thứ bóng đá hiệu quả đến kinh ngạc. Đội chủ sân San Siro cũng không ngờ rằng họ lại có thể thu về món hời với giá chỉ 22 triệu euro.