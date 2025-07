PSG mất 2 cầu thủ ở chung kết FIFA Club World Cup

Rạng sáng 10/7, PSG có trận thắng ấn tượng trước Real Madrid với tỷ số 4-0, qua đó giành vé vào chung kết FIFA Club World Cup 2025. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique sẽ phải đối mặt với khó khăn khi vắng mặt hai hậu vệ Willian Pacho và Lucas Hernandez trong trận đại chiến sắp tới.

Cả hai cầu thủ này đều bị treo giò 2 trận sau khi nhận thẻ đỏ trong trận tứ kết trước Bayern Munich. Pacho bị đuổi khỏi sân do phạm lỗi nguy hiểm với Leon Goretzka, trong khi Hernandez nhận thẻ đỏ vì hành vi đánh cùi chỏ Raphael Guerreiro.

Trước Real Madrid, HLV Enrique đã sử dụng bộ tứ hậu vệ Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo và Nuno Mendes. Sự chặt chẽ trong lối chơi giúp CLB Ligue 1 giữ sạch mành lưới trước Real.

Từ đầu giải, PSG là đội có hàng thủ tốt nhất với chỉ 1 bàn thua trong trận gặp Botafogo. Đội ghi đến 16 bàn, nằm trong số những đội có hàng công hay nhất giải đấu trên đất Mỹ. Đặc biệt, PSG là đội duy nhất có 3 chiến thắng với cùng tỷ số 4-0 ở FIFA Club World Cup 2025 (trước Atletico Madrid, Inter Miami và Real Madrid).

PSG sẽ đối đầu Chelsea ở chung kết với hành trang là 5 trận thắng giữ sạch lưới gần nhất ở các vòng đấu loại trực tiếp. Với phong độ hiện tại, đoàn quân của Enrique đang tràn đầy tự tin để giành chức vô địch FIFA Club World Cup đầu tiên trong lịch sử.

