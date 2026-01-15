Predator League 2026 APAC khép lại, Việt Nam đăng cai mùa giải 2027

Predator League 2026 APAC khép lại tại New Delhi với chức vô địch thuộc về Myth Avenue Gaming và Fancy United Esports, đồng thời xác nhận Việt Nam sẽ đăng cai mùa giải 2027.

Một trong những giải đấu thể thao điện tử lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chính thức khép lại tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam, New Delhi vào ngày 13/1 khi Predator League 2026 - Chung kết APAC hoàn thành hai ngày thi đấu cường độ cao, kết hợp giải trí trực tiếp và trải nghiệm gaming công nghệ cao.

Sự kiện quy tụ các đội tuyển e-sports hàng đầu khu vực, hàng nghìn người hâm mộ cùng nhiều nghệ sĩ âm nhạc nổi bật, tạo nên một đêm chung kết đáng nhớ. Giải đấu có sự tham gia của 14 khu vực, với tổng lượng khán giả trực tiếp lên tới 4.000 người.

Tham dự sự kiện có ông Andrew Hou, Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Acer; ông Harish Kohli, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Acer Ấn Độ, cùng đội ngũ lãnh đạo Acer khu vực APAC. Đặc biệt, sự kiện còn có sự hiện diện của ngài Mandipalli Ramprasad Reddy, Bộ trưởng Giao thông, Thanh niên - Thể thao bang Andhra Pradesh, góp phần nâng tầm ý nghĩa của chương trình.

Những nhà vô địch mới của Predator League 2026

Trong hai ngày thi đấu sôi động, Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam đã trở thành một đấu trường e-sports đầy màu sắc, nơi các đội tuyển xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương tranh tài để giành Predator Shield ở hai bộ môn Dota 2 và Valorant.

Đội tuyển Myth Avenue Gaming giành chiến thắng tại bộ môn Dota 2.

Sau loạt trận căng thẳng, Myth Avenue Gaming (Malaysia) đã giành chiến thắng tại Chung kết Dota 2, trong khi Fancy United Esports (Việt Nam) lên ngôi vô địch Valorant, để lại những màn trình diễn ấn tượng trong cộng đồng e-sports. Hai đội á quân là Rekonix và Boom Esports cũng đã thi đấu kiên cường đến những phút cuối cùng.

Đội tuyển Fancy United Esports lên ngôi vô địch tại bộ môn Valorant.

Mỗi đội vô địch nhận 65.000 USD , các đội á quân nhận 20.000 USD . Danh hiệu MVP Dota 2 thuộc về egxrdemxn và MVP Valorant thuộc về Twilight, mỗi tuyển thủ nhận 10.000 USD . Tổng giá trị giải thưởng của Predator League 2026 đạt 400.000 USD .

Tầm nhìn của Predator League và điểm đến mùa giải 2027

Phát biểu về thành công của Predator League 2026, Chung kết châu Á - Thái Bình Dương, ông Andrew Hou, Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Acer, cho biết: “Predator League 2026 một lần nữa cho thấy thể thao điện tử có thể kết nối tài năng, đam mê và đổi mới sáng tạo trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Theo ông Andrew Hou, mỗi trận đấu trong suốt tuần thi đấu đều phản ánh sự cống hiến và trình độ vượt trội của các đội tuyển, những người không ngừng nâng tầm môi trường cạnh tranh. Việc tổ chức chung kết tại Ấn Độ là một cột mốc đáng nhớ, với sự cổ vũ cuồng nhiệt và nguồn năng lượng đặc biệt từ khán giả.

“Những gì chúng tôi trải nghiệm tại đây không chỉ là cái kết của một giải đấu, mà còn là lễ hội tôn vinh sức mạnh ngày càng lớn của hệ sinh thái e-sports APAC. Predator tiếp tục cam kết đồng hành trong việc nuôi dưỡng tài năng, hỗ trợ cộng đồng và không ngừng mở rộng giới hạn của công nghệ gaming. Chúng tôi tự hào sát cánh cùng các vận động viên, người hâm mộ và nhà sáng tạo đã làm nên một mùa giải thực sự đáng nhớ”, Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Acer nhận định.

Đồng quan điểm, ông Harish Kohli, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Acer Ấn Độ, cho rằng Chung kết Predator League 2026 APAC đã thể hiện rõ vị thế ngày càng tăng của Ấn Độ trên bản đồ e-sports toàn cầu. Sự kiện tại New Delhi cho thấy năng lực tổ chức, sức hút người hâm mộ và vai trò của công nghệ trong việc nâng tầm thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời khẳng định cam kết của Acer trong việc trao quyền cho game thủ thông qua nền tảng và công nghệ hiệu năng cao.

Tiếp nối thành công của Predator League 2026 tại New Delhi, Việt Nam chính thức được công bố là quốc gia đăng cai tổ chức Predator League 2027, đánh dấu bước tiến quan trọng của Việt Nam trên bản đồ thể thao điện tử châu Á - Thái Bình Dương. Với cộng đồng game thủ trẻ, năng động, thành tích thi đấu nổi bật và hạ tầng công nghệ ngày càng hoàn thiện, Việt Nam được đánh giá là điểm đến phù hợp cho một sự kiện e-sports quy mô khu vực.

Predator League 2027 hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao, kết hợp trải nghiệm công nghệ và giải trí, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái e-sports và ngành công nghiệp gaming trong nước phát triển mạnh mẽ.