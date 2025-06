Pogba giảm mạnh thu nhập tại Monaco

Pogba nhận mức lương khiêm tốn khi gia nhập Monaco trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Pogba sắp gia nhập Monaco.

Theo L'Equipe, Pogba sẽ ký hợp đồng với AS Monaco có thời hạn đến tháng 6/2027, nhưng với mức lương thấp hơn nhiều so với những gì anh từng nhận được tại Juventus hay MU. Các tờ báo Pháp cho biết Pogba sẽ nhận khoảng 2,5 triệu USD mỗi mùa, thấp hơn đáng kể so với mức 10 triệu USD mỗi năm anh kiếm được tại Juventus.

Mục tiêu của Pogba là lấy lại phong độ tốt nhất và giành một vị trí ở đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh World Cup 2026 đang cận kề. Tiền vệ người Pháp tin rằng nếu trình diễn tốt tại Champions League và World Cup, anh sẽ có thể vực dậy sự nghiệp đầy tai tiếng của bản thân.

Pogba, 32 tuổi, đã không thi đấu trận nào chính thức kể từ ngày 3/9/2023. Tiền vệ người Pháp bị treo giò ngay sau khi kiểm tra dương tính với doping. Ban đầu, anh bị cấm thi đấu trong 4 năm, nhưng sau đó đã được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giảm án xuống còn 18 tháng. CAS nêu lý do việc Pogba sử dụng chất DHEA không phải là có chủ đích và xuất phát từ một loại thực phẩm chức năng được kê đơn tại Florida.

Pogba háo hức trước ngày tái xuất.

Trong thời gian nghỉ thi đấu, Pogba tập trung vào việc phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần tại Mỹ, chờ đợi cơ hội trở lại. Màn tái xuất sắp tới của anh trong màu áo Monaco hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

Monaco vừa kết thúc mùa giải Ligue 1 2024/25 ở vị trí thứ ba và sẽ tham dự Champions League vào năm sau. Đội kỳ vọng Pogba sẽ là một sự bổ sung quan trọng để nâng cấp đội hình. Mặc dù đã thành công ở Premier League và Serie A, đây sẽ là lần đầu tiên Pogba có cơ hội thể hiện mình ở giải đấu hàng đầu của Pháp.

