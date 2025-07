Pogba, Fati lại 'mất tích' ở Monaco

Pogba và Fati vẫn chưa có trận ra mắt Monaco, sau khi chính thức gia nhập đội bóng mới hồi đầu tháng. Trong chiến thắng 5-0 của Monaco trước Coventry City hôm 17/7, hai ngôi sao này cũng không được HLV Adi Hutter điền tên vào danh sách thi đấu.

Trước đó, HLV Hutter nhấn mạnh rằng Pogba và Fati đang gặp khó khăn trong việc đạt được thể trạng tốt nhất do thiếu tập luyện và thi đấu ở cường độ cao trong thời gian qua. Ông khẳng định rằng hai tân binh của Monaco sẽ được thích nghi dần với phong cách thi đấu và chơi cùng đồng đội mới trước khi có trận đấu chính thức.

Pogba ký hợp đồng hai năm với Monaco. Anh kỳ vọng lấy lại phong độ để cạnh tranh cơ hội góp mặt ở World Cup 2026 cùng tuyển Pháp.

Sau màn ra mắt của Pogba, Roger Caibe Rodriguez, HLV thể lực của tiền vệ này, đã đáp trả những hoài nghi từ dư luận. Trong cuộc phỏng vấn với Le Parisien, Rodriguez cho biết: "Hiện tại, Pogba nhanh nhẹn hơn, cách nhìn nhận và tạo ra tầm ảnh hưởng đến trận đấu đều đã được cải thiện".

Monaco vẫn còn hai trận giao hữu trước khi Ligue 1 mùa 2025/26 khởi tranh. Đội bóng sẽ đối đầu với Arminia Bielefeld vào ngày 26/7 và Ajax vào ngày 3/8. Đây có thể là những cơ hội cuối cùng để Pogba và Fati tích lũy thêm thời gian thi đấu trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Tại vòng 1 Ligue 1 2025/26, Monaco gặp Le Havre vào ngày 17/8.

