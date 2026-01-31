PNJ lan tỏa Tết yêu thương đến 15.000 bà con với siêu thị mini 0 đồng

Với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng, siêu thị mini 0 đồng Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chăm lo cho 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và người lao động khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều biến động, người lao động phải đối mặt vô vàn khó khăn khi Tết Nguyên đán cận kề. Nhằm duy trì và phát huy sức mạnh của tinh thần “quan tâm cùng phát triển”, PNJ tiếp tục khởi xướng tổ chức siêu thị mini 0 đồng Tết Bính Ngọ 2026 - một trong những hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ “Ngày hội xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức.

Đây là năm thứ 5 chương trình được triển khai hiệu quả, khẳng định cam kết lâu dài của PNJ trong sứ mệnh phụng sự xã hội. Chương trình do PNJ và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khởi xướng với sự đồng hành tổ chức của quỹ Niềm Tin Vàng (ODF), Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (Hawee), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

Đổi mới tổ chức vì sự thuận tiện của bà con

Theo đó, với mỗi phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng, bà con sẽ được lựa chọn nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu để chuẩn bị bữa cơm ngày Tết đầm ấm, sum vầy.

Trong tổng số 15.000 suất, ban tổ chức (BTC) đã dành 3.950 suất tại 3 cụm siêu thị chính là phường Bình Thới với 1.500 suất, phường Phú Lợi (Bình Dương cũ) với 1.350 suất, phường Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) với 1.100 suất. Thông qua khảo sát, BTC quyết định vận hành siêu thị tại những điểm trên nhằm giúp cho bà con dễ dàng di chuyển và thuận tiện mua sắm.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, hỗ trợ bà con đi siêu thị mini 0 đồng 2026.

Việc đặt siêu thị mini 0 đồng tại cụm Bình Thới còn có ý nghĩa biến đây thành một trong những hoạt động trọng điểm thuộc chuỗi chương trình “Ngày hội xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” của thành phố.

Bên cạnh đó, BTC còn phân bổ 11.050 suất tại 47 cửa hàng Co.op Food trải dài khắp TP.HCM, ngay tại các phường nơi bà con sinh sống. Đây là điểm đổi mới của chương trình năm nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi siêu thị gần nhà và linh hoạt thời gian hơn, hỗ trợ được nhiều địa bàn hơn so với hình thức siêu thị tập trung.

Siêu thị mini 0 đồng là hoạt động trọng điểm của TP.HCM trong việc chăm lo cho người dân mỗi khi Tết đến xuân về.

Tại sự kiện, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, chia sẻ: “Siêu thị mini 0 đồng không chỉ là hoạt động CSR thông thường, mà đã trở thành hành trình sẻ chia bền bỉ, luôn hiện diện kịp thời dù trong đại dịch Covid-19, những mùa Tết hay giữa thiên tai bão lũ để hỗ trợ bà con tái thiết cuộc sống. Bởi lẽ, PNJ mang ‘mã gen’ phụng sự xã hội và sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trước đó, trong 2 tháng cao điểm bão và lũ lớn, từ tháng 10/2025 đến tháng 11/2025, PNJ đã tổ chức 6 siêu thị mini 0 đồng, hỗ trợ trực tiếp hơn 4.800 người dân tại Thái Nguyên, Huế, Quảng Nam (cũ), Bình Định (cũ), Khánh Hòa và Phú Yên (cũ). Các tình nguyện viên của PNJ đã đến và sẻ chia cùng bà con nhu yếu phẩm giúp người dân vùng lũ tái thiết cuộc sống.

Các tình nguyện viên PNJ hỗ trợ bà con đi siêu thị Mini 0 đồng.

Hành trình 5 năm lan tỏa siêu thị mini 0 đồng

Vượt lên trên một hoạt động CSR thông thường, siêu thị mini 0 đồng là minh chứng sinh động cho triết lý phát triển bền vững PNJ theo đuổi suốt 38 năm qua: Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp.

Siêu thị mini 0 đồng 2026 giúp cho 15.000 bà con khó khăn có được cái tết đủ đầy hơn.

Điều đặc biệt là chương trình không chỉ dừng lại ở việc “cho đi”, mà còn tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương, khách hàng, nhân viên và cộng đồng. Không ít nhân viên PNJ tự nguyện tham gia với vai trò tình nguyện viên, nhiều đơn vị chủ động đồng hành tổ chức.

Điển hình, chương trình năm nay đã huy động tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng từ nhiều nguồn: PNJ 5 tỷ đồng , quỹ Niềm Tin Vàng 500 triệu đồng, Hawee 500 triệu đồng và Saigon Co.op 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Saigon Co.op (Co.op Food) tham gia hỗ trợ công tác lắp đặt 3 siêu thị mini, sắp xếp hàng hóa, phục vụ bà con mua sắm Tết...

Nhiều người dân lần đầu được đi siêu thị miễn phí.

Với những nỗ lực bền bỉ này, PNJ không chỉ giữ vững vị thế dẫn đầu ngành bán lẻ trang sức và Lifestyle, mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững. Tại PNJ, kinh doanh hiệu quả luôn gắn liền trách nhiệm xã hội và mỗi bước phát triển đều hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng.