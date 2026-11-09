Phường ở Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch chợ Kim Liên

Người dân phường Kim Liên có 20 ngày để góp ý về quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng chợ Kim Liên.

UBND phường Kim Liên (Hà Nội) thông báo về việc niêm yết công khai và lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng chợ Kim Liên (số 23 phố Lương Định Của).

Thời hạn lấy ý kiến là 20 ngày, hồ sơ tại trụ sở UBND phường (số 2 ngõ 4B phố Đặng Văn Ngữ), chợ Kim Liên (số 23 phố Lương Định Của) và đăng trên cổng thông tin điện tử phường.

Sơ đồ mặt bằng tầng 1.

Trên hồ sơ, khu đất nghiên cứu rộng 1.800 m², trong đó diện tích lập quy hoạch là 1.473 m². Công trình xây trên khoảng 1.030 m², mật độ 70%, cao 3 tầng và một tum kỹ thuật, một tầng hầm. Tổng sàn nổi hơn 3.000 m². Phần sân, đường và cây xanh trong hàng rào chiếm 443 m².

Tầng hầm dành cho chỗ đỗ xe và các phòng kỹ thuật. Tầng 1 và tầng 2 là không gian bán hàng, các dãy ki-ốt xếp quanh lối đi, có thang bộ lên xuống. Tầng 3 là không gian đa năng rộng khoảng 433 m².

Tầng 1 và tầng 2 là không gian bán hàng.

Công trình có lối vào chính, lối vào phụ, chỗ bán ngoài trời, cây xanh, điểm tập kết chất thải và vị trí cho xe chữa cháy tiếp cận.

Chợ Kim Liên có diện tích khoảng 1.655 m². Đây là chợ dân sinh hạng 3, được đưa vào sử dụng từ năm 1992, chợ gắn bó với hoạt động buôn bán của nhiều thế hệ tiểu thương và nhu cầu mua sắm của người dân trong khu vực.

Chợ Kim Liên nằm trong danh mục cải tạo, nâng cấp chợ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026-2030, dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động vào tháng 1/2028.

Trước đó, UBND phường Kim Liên thông báo dừng hoạt động chợ Kim Liên để khắc phục những tồn tại về phòng cháy, chữa cháy, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra và xác định các hạn chế về điều kiện an toàn tại khu chợ. Trước thời điểm dừng hoạt động, gần 200 tiểu thương vẫn kinh doanh tại chợ.