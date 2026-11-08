Phương Mỹ Chi tình tứ bên 'chú rể' Bảo Định

Phương Mỹ Chi tiếp tục mang Dân chơi dân ca đến với khán giả thủ đô vào tối 7/11. Show diễn được đầu tư chỉn chu, hoành tráng, với sự góp mặt của hàng nghìn khán giả. Sân khấu mở màn bùng nổ với intro Dân chơi dân ca. Nữ ca sĩ tiếp tục mang tới ca khúc mang đậm dấu ấn Bài ca đất phương Nam cùng sự hỗ trợ của dàn vũ công. Phương Mỹ Chi vừa hát vừa đảm nhận vai trò dẫn dắt, giao lưu trong suốt toàn bộ thời lượng hơn 3 giờ của concert.

Tương tự concert đầu tiên ở TP.HCM, ở đêm hai, Phương Mỹ Chi trưng trổ khả năng trình diễn nhiều thể loại âm nhạc. Nữ ca sĩ gây ấn tượng khi hát xoan, xẩm, cải lương hay tuồng cổ. Mỗi tiết mục khai thác văn hóa của từng vùng miền, được đầu tư công phu về concept, trang phục, vũ công và các khách mời.

Hai đồng nghiệp thân thiết của Phương Mỹ Chi tại Em xinh "say hi" là Pháo và Phương Ly cũng góp mặt trong concert Dân chơi dân ca. Trong đó, sự xuất hiện của Pháo gây bất ngờ. Bởi trước đó, ban tổ chức không công bố cô trong danh sách khách mời của đêm nhạc. Trên sân khấu, Pháo đội vương miện, diện đầm dạ hội tái hiện lại một khoảnh khắc trong cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026. Cả hai sau đó kết hợp trong mashup sôi động Đẩy xe bò, Vũ trụ có anh.

Khoảnh khắc được chờ đón nhất là sự xuất hiện của Bảo Định - diễn viên góp mặt trong MV gây sốt Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi. Cả hai kết hợp trong tiết mục Liễu yếu đào tơ, Dắt anh chơi hội. Vẫn lấy cảm hứng từ Lễ hội Cầu Ngư, tiết mục lần này mang đến một cách kể chuyện mới mẻ, tựa như hành trình Phương Mỹ Chi và Bảo Định cùng nhau dạo bước, khám phá không gian truyền thống và linh thiêng của lễ hội. Trên nền giai điệu giàu cảm xúc, cả hai nghệ sĩ góp phần tái hiện nét đẹp văn hóa miền biển bằng một câu chuyện âm nhạc gần gũi, lãng mạn. Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi và Bảo Định thể hiện một vài cảnh tình tứ như nắm tay, ôm nhẹ khiến khán giả phấn khích.

Nữ ca sĩ duy trì được năng lượng và giọng hát ổn định trong suốt concert. Sự góp mặt của các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ như NSND Tự Long, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Trinh Trinh, RHYDER, Double2T... cũng mang lại những cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Sau những giây phút sôi động, bùng nổ, sân khấu concert có khoảng lặng vừa đủ với Lỡ thương nhau, Có nhau. Nguyễn Hùng và Phương Mỹ Chi diện trang phục đồng điệu, hòa giọng trong màn trình diễn nhẹ nhàng, cảm xúc.

Khép lại Dân chơi dân ca ở Hà Nội , Phương Mỹ Chi lựa chọn Thiên đường với người thương qua phiên bản ballad kết hợp chất liệu âm nhạc từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Nữ ca sĩ mời toàn bộ nhạc công và các nghệ nhân, ê-kíp đồng hành cùng cô xuyên suốt hành trình tạo ra album lên sân khấu. Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn tri ân sau cùng đến các đồng nghiệp, những người đã cùng cô gìn giữ, lan tỏa và tiếp nối các giá trị văn hóa Việt Nam.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.