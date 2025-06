Phương Ly, Diệu Nhi khoe ảnh bên G-Dragon

Trên trang cá nhân, Diệu Nhi chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng G-Dragon và dàn sao Việt gồm Rhyder, Phương Ly, Quang Hùng MasterD.

Chiều 23/6, trên trang cá nhân, diễn viên Diệu Nhi chia sẻ hình ảnh chụp cùng G-Dragon tại hậu trường đêm nhạc diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình trước đó. Ngoài Diệu Nhi, dàn sao Việt chung khung hình với "ông hoàng Kpop" còn có Rhyder, Phương Ly, Quang Hùng MasterD.

"Khóc tiếp đây. Tuy mưa lớn nhưng thật sự là đêm nhạc mà tôi sẽ nhớ hoài", Diệu Nhi bày tỏ.

Trong loạt ảnh, Diệu Nhi diện trang phục năng động, khỏe khoắn, khoác ngoài là cadigan màu đỏ nổi bật.

G-Dragon chụp ảnh cùng dàn sao Việt ở hậu trường đêm nhạc. Ảnh: @dieunhi.

Phương Ly cũng chia sẻ khoảnh khắc tương tự: "Em hạnh phúc quá rồi. Mãi yêu". Phương Ly vốn được biết đến là fan lâu năm của trưởng nhóm Big Bang.

Trong đêm nhạc có G-Dragon vào tối 21/6, nhiều sao Việt cũng đội mưa để xem nam nghệ sĩ trình diễn. Nhóm bạn thân gồm Diệp Lâm Anh, Pông Chuẩn, Đàm Thu Trang khoe loạt khoảnh khắc tại chương trình. Cả nhóm mặc áo mưa, sau đó "quẩy" theo từng tiết mục của G-Dragon và các nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu của sân Mỹ Đình.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đêm nhạc còn nhiều hạn chế về âm thanh, khâu tổ chức, MC, phiên dịch… nhưng năng lượng và các phần trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ vẫn làm thỏa mãn khán giả.

Sáng 23/6, G-Dragon chia sẻ clip anh biểu diễn dưới mưa cùng lời nhắn: “We’re up all night for good fun. We’re up all night for get lucky. Thank Hà Nội. Yours truly” (Tạm dịch: Chúng ta bên nhau cả đêm để hạnh phúc. Chúng ta bên nhau để tận hưởng niềm may mắn. Cảm ơn Hà Nội”.

Các nghệ sĩ như DPR IAN và CL cũng gửi lời cảm ơn fan Việt sau đêm diễn đáng nhớ. Trong đó, CL viết: “Thank you Ha Noi. Loved dancing in the rain” (tạm dịch: Cảm ơn Hà Nội. Nhảy múa dưới mưa rất tuyệt).