Phú Yên xem xét thi hành kỷ luật Đảng cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày 7/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, Kỳ họp lần thứ 25 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XVII) đã xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Võ Đình Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa).

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Võ Đình Tiến trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trực tiếp ký một số quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Võ Đình Tiến.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Chí Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Sông Hinh và ông Trần Thế Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sông Hinh; nguyên Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Sông Hinh.

Ông Nguyễn Chí Hiền và ông Trần Thế Anh đã có những khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tài chính, tài sản của Đảng; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và chức trách nhiệm vụ được giao; thiếu kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Huyện ủy Sông Hinh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Đảng phải thu hồi tiền nộp khắc phục vào ngân sách Nhà nước.

