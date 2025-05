‘Phù thuỷ’ Rajagobal giờ ra sao

Người hâm mộ Malaysia không xa lạ với biệt danh “Phù thuỷ” Rajagobal, một cách tôn vinh những thành tích nhà cầm quân 68 tuổi đạt được trong sự nghiệp huấn luyện. Ông từng dẫn dắt đội U23 Malaysia giành huy chương vàng SEA Games 2009 và đưa đội tuyển quốc gia đăng quang AFF Cup 2010 sau khi vượt qua Việt Nam của HLV Henrique Calisto ở bán kết.

Bằng chiến thuật sắc sảo và cách truyền lửa đặc biệt, ông Rajagobal tạo nên những trang sử chói lọi cho bóng đá Malaysia, góp phần nâng tầm đội tuyển trên đấu trường khu vực.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 27/5, ông Rajagobal hào hứng cho biết đã hoàn thiện cuốn tự truyện “This is me, Rajagobal”, kể về tuổi thơ, chặng đường thi đấu bóng đá, trở thành HLV và giúp bóng đá Malaysia chuyển mình mạnh mẽ. Qua cuốn sách, ông cũng muốn gửi thông điệp tới giới trẻ rằng hãy nỗ lực trong cuộc sống, cố gắng hết mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

“Đó là một di sản - một nguồn cảm hứng để tôi chia sẻ kinh nghiệm và hành trình của mình. Không chỉ có những điều thuận lợi, mà còn có những khó khăn, những thăng trầm. Điều tôi muốn truyền tải đến thế hệ trẻ, từ các huấn luyện viên đến cầu thủ, là không chỉ có một hành trình, mà còn phải làm việc chăm chỉ. Sự chăm chỉ, kỷ luật, kiên trì, bản lĩnh, sự trưởng thành - đây là những điều tôi muốn gửi gắm đến cả đất nước", HLV 68 tuổi chia sẻ.

Dù đã lớn tuổi, ông Rajagobal vẫn minh mẫn và nhớ rõ những sự kiện quan trọng trong sự nghiệp. Ông tự hào kể về những lần dẫn dắt đội ASEAN All Stars thi đấu giao hữu với những tên tuổi hàng đầu thế giới như Barcelona, Manchester United, Manchester City- trải nghiệm mà không phải ai cũng có cơ hội đạt được.

Vào ngày 28/5, đội ASEAN All Stars dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu với Manchester United trên sân vận động Bukit Jalil. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ‘Phù thuỷ’ Rajagobal cho rằng các cầu thủ không nên coi nhẹ, xem đây chỉ là trận đấu “vô thưởng, vô phạt”, ngược lại khuyến khích họ nỗ lực, thi đấu nghiêm túc.

"Đây là dịp để các cầu thủ Đông Nam Á thể hiện trình độ với thế giới. Họ cần thi đấu với hơn 100% sự quyết tâm để Manchester United thấy rằng bóng đá khu vực đã có những bước tiến lớn. Sẽ có bao nhiêu lần trong đời một cầu thủ Đông Nam Á có cơ hội cọ xát với những ngôi sao hàng đầu như vậy?", ông Rajagobal nhấn mạnh.

Ngay cả khi không còn trực tiếp chỉ đạo trên sân cỏ, “Phù thuỷ” Rajagobal vẫn là tượng đài lớn của bóng đá Malaysia. Ông không chỉ được nhớ đến bởi những danh hiệu mà còn bởi những giá trị về tinh thần, ý chí và sự cống hiến mà bản thân truyền lại cho thế hệ sau.

