Phụ huynh 'tố' con 4 tuổi bị cô giáo dùng kéo bạo hành

  • Thứ tư, 13/8/2025 20:11 (GMT+7)
  • 54 phút trước

UBND xã Đông Thạnh, TP.HCM yêu cầu đóng cửa cơ sở mầm non Ánh Bình Minh sau khi một phụ huynh tố cáo con trai 4 tuổi bị bạo hành. Theo tố cáo, một cô giáo tại đây dùng kéo dọa, kim chích vào người bé. Cơ sở này cũng bị phát hiện hoạt động không phép.

Chiều 13/8, sau khi tiếp nhận thông tin tố cáo từ phụ huynh, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh, cho biết một tổ công tác đã xuống kiểm tra và xác định cơ sở mầm non Ánh Bình Minh không đủ điều kiện hoạt động.

Tổ công tác đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1980), chủ cơ sở, tháo bảng hiệu và viết cam kết chấm dứt việc nhận giữ trẻ khi chưa được cấp phép.

bao hanh anh 1

Khu vực trường học bị yêu cầu đóng cửa.

Về các cáo buộc bạo hành, Công an xã Đông Thạnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, điều tra làm rõ. Theo đơn tố cáo của chị A., mẹ nạn nhân, con trai 4 tuổi của chị đã phải chịu đựng những hành vi bạo hành trong suốt 3 tháng học tại cơ sở Ánh Bình Minh. Cụ thể, cháu bé bị một cô giáo tên H. dùng kéo để hăm dọa.

Một giáo viên cũ của cơ sở này đã nghỉ việc cũng kể lại rằng, cô H. còn sử dụng kim để dọa và chích vào người bé gây chảy máu. Người này cũng cho biết thêm, cô H. trước đây đã từng bị phát hiện về hành vi bạo hành trẻ em, nhưng không hiểu sao vẫn được tiếp tục làm việc.

bao hanh anh 2

Cô giáo H. cầm kéo dọa các bé.

Chị A. cho biết đã gửi con vào cơ sở Ánh Bình Minh từ ngày 5/5. Dù thường xuyên theo dõi và trao đổi, chị đã bị cô giáo "thao túng tâm lý, khiến em đặt niềm tin sai chỗ". Chỉ đến khi phát hiện con có những biểu hiện lạ và linh cảm bất ổn, chị đã quyết định chuyển trường cho con. Sau một tuần học ở trường mới, sự thật về những gì con phải chịu đựng mới được hé lộ, khiến chị bàng hoàng và suy sụp.

Ngoài các cáo buộc bạo hành, chị A. cũng cho biết cơ sở Ánh Bình Minh đã hoạt động không phép hơn 4 tháng qua.

Hoàng Minh - Tú Oanh/VOV

