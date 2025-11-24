Phụ huynh cần biết gì để thoát khỏi 'ma trận' thông tin tăng chiều cao

Chiều cao là chỉ số phát triển thể chất được phụ huynh đặc biệt quan tâm vào giai đoạn đầu đời của trẻ. Song, đâu là chọn lựa khoa học giữa “ma trận” thông tin hiện nay?

Chiều cao của con người là kết quả của sự tương tác giữa yếu tố di truyền và môi trường sống. Thực tế chứng minh nhiều khía cạnh trong chế độ dinh dưỡng, lối sống có ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành và phát triển chiều cao của mỗi người.

Khi phụ huynh lạc giữa “ma trận” thông tin tăng chiều cao

Con chị Thanh Hoa có chiều cao khiêm tốn hơn bạn bè đồng trang lứa. Buổi sáng, bước vào thang máy đưa con đi nhà trẻ, qua những cuộc đối thoại nhanh gọn với hàng xóm trong chung cư, chị góp nhặt được khá nhiều thông tin nuôi con cao lớn. Có người nói cho con đi bơi sẽ cao nhanh, người khuyên nên bổ sung viên uống calci, người lại nhắc chị thay đổi khẩu phần ăn thêm bơ sữa, hải sản...

Nhiều phụ huynh lo lắng vì bị bủa vây bởi quá nhiều thông tin về phát triển chiều cao cho con.

Với tâm lý phải cải thiện chiều cao cho con, chị cảm thấy lo lắng, sốt ruột khi các chỉ số của bé dường như tăng rất chậm theo từng lần thăm khám hay cân đo sức khỏe định kỳ. Vì vậy, bên cạnh hỏi thăm kinh nghiệm nuôi con, chị còn thường xuyên tìm kiếm, tham khảo thông tin trên Internet.

Chị Thanh Hoa là một trong rất nhiều phụ huynh nuôi con nhỏ có cùng mối quan tâm và tự rơi vào “ma trận” thông tin tăng chiều cao cho con. Từ đây, chị “nạp chất” vào cơ thể con theo suy nghĩ “hôm nay chưa cao thì sau này sẽ cao vì các chất có giá trị lưu trữ lâu dài”. Đây là cách nuôi con vừa có thể lãng phí, vừa có thể ảnh hưởng sức khỏe của trẻ lâu dài nếu không chọn lọc và thẩm định thông tin dựa trên khoa học.

Lời giải đúng từ khoa học

Nhu cầu phát triển xương ở trẻ 1-4 tuổi theo chế độ ăn kiểu Mỹ được đáp ứng với lượng calci trung bình khoảng 470 mg/ngày, cho thấy mức khuyến nghị hiện tại là 500 mg/ngày gần như tương đương nhu cầu trung bình thực tế. Tuy nhiên, lợi ích và nguy cơ của việc bổ sung calci ở mức cao hơn, phù hợp các ngưỡng đã được đề xuất, cần được đánh giá thông qua các thử nghiệm có kiểm soát, trước khi có thể dựa vào đó để đưa ra khuyến nghị dinh dưỡng chính thức.

Chiều cao của con người là kết quả của sự tương tác giữa yếu tố di truyền và môi trường sống.

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển thể chất của thế hệ trẻ. Các chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng, hỗ trợ tăng trưởng, cải thiện hoạt động thể lực và tăng cường trí tuệ. Để đảm bảo sự phát triển toàn diện cho trẻ, phụ huynh cần tuân thủ nguyên tắc dinh dưỡng hợp lý và tạo ra một môi trường ăn uống lành mạnh. Các khoáng chất như calci, sắt, magie rất cần thiết cho sức khỏe của xương, chức năng thần kinh, tạo máu và vận chuyển oxy. Việc hấp thụ cân bằng các khoáng chất đặc biệt quan trọng trong quá trình tăng trưởng nhanh để hỗ trợ sự phát triển của xương và sức khỏe thể chất tổng thể.

Calci được xem là một vi chất dinh dưỡng đáng quan ngại, bởi rất khó đáp ứng nhu cầu khuyến nghị nếu khẩu phần ăn không bao gồm các sản phẩm từ sữa. Do đó, phụ huynh không cần quá áp lực trong việc tìm kiếm quá nhiều nguồn calci để bổ sung cho con, vì vừa có thể lãng phí khi trẻ không dung nạp vào cơ thể, vừa có thể tạo nên áp lực cho thận của trẻ ngay từ nhỏ.

Câu hỏi đặt ra là “Làm thế nào dung nạp calci hiệu quả cho con?”. Chìa khóa chính là cung cấp calci đủ nhu cầu, đồng thời kết hợp các vitamin “thân thiết” để hỗ trợ đưa calci vào máu và đúng chỗ của xương.

Sữa chứa calci tự nhiên có kết hợp vitamin D3 có khả năng hỗ trợ phát triển chiều cao; còn nhóm dưỡng chất vitamin K2, magie, phốt pho tham gia vào quá trình cấu trúc xương, hỗ trợ hấp thu calci và góp phần giúp xương chắc khỏe hơn.

Vì vậy, khi chọn sữa cho con, phụ huynh nên đọc kỹ thành phần có chứa hợp chất calci được chiết xuất từ sữa, vitamin D3, kẽm và nhóm dưỡng chất vitamin K2. Đây là giải pháp hiệu quả, đơn giản và gọn nhẹ về dinh dưỡng cho trẻ.

Phụ huynh nên bổ sung calci đúng nhu cầu và kết hợp vitamin D3 và K2 để hỗ trợ phát triển chiều cao cho trẻ.

Song song đó, việc vận động sẽ giúp trẻ phát triển hệ cơ xương, tạo điều kiện để phát triển tốt về thể chất. Những buổi đi dạo, vui chơi ngoài trời lúc nắng sớm hoặc chơi trong công viên, trong khu vui chơi của dân cư cùng bè bạn không chỉ giúp trẻ thoải mái phát triển các kỹ năng vận động, tương tác làm chủ không gian, mà còn tạo cơ hội giao lưu, tốt về cả thể chất lẫn giao tiếp.

Ngoài ra, việc hình thành thói quen ngủ trước 21h sẽ giúp trẻ đủ giấc. Đây được xem là khung giờ “vàng” để tuyến yên tiết ra hormone tăng trưởng GH phát triển chiều cao.