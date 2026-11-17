Nhiều gia đình Anh loại bỏ sách thiếu nhi của David Walliams sau khi ngôi sao truyền hình, nhà văn bị cáo buộc có hành vi tình dục sai trái.

Sách của David Walliams đã thu về 153 triệu bảng Anh (khoảng 5,1 nghìn tỷ đồng ) kể từ năm 2008. Ảnh: Mommy Andalma.

Theo The Guardian ngày 13/11, nhiều phụ huynh tại Anh đang thu dọn những cuốn sách của David Walliams khỏi tủ sách gia đình. Tình trạng này xảy ra sau khi nhà văn thiếu nhi nổi tiếng đối mặt với hàng loạt cáo buộc về hành vi tình dục không phù hợp. Các cáo buộc tình dục chưa phải kết luận phạm tội của tòa án.

Sarah, một người mẹ sống tại phía tây London, cho biết ba con của cô, lần lượt 8, 6 và 4 tuổi, đã lớn lên cùng những câu chuyện của Walliams. Các em yêu thích nhân vật, tranh minh họa và từng hóa trang thành nhân vật trong sách của ông nhân Ngày Sách Thế giới.

Tuy nhiên, Sarah quyết định thay thế toàn bộ sách Walliams bằng tác phẩm của những nhà văn khác. Nếu các con hỏi lý do, cô sẽ giải thích rằng mình không đồng tình với cách hành xử của tác giả và muốn các con đọc những cuốn sách khác.

Một phụ huynh khác kể rằng họ nhìn thấy rất nhiều sách Walliams được bỏ lại trong tủ trao đổi sách của khu dân cư. Một số gia đình không muốn quyên góp sách cho cửa hàng từ thiện vì lo ngại chúng sẽ tiếp tục được đưa đến tay trẻ em.

Làn sóng phản ứng xuất hiện sau cuộc điều tra của The Guardian và ITV News, công bố ngày 10/11. Nhiều phụ nữ cáo buộc Walliams lợi dụng danh tiếng và vị thế để tiếp cận, theo đuổi quan hệ tình dục với họ khi còn trẻ, trong đó có những người mới 15 tuổi.

Walliams, 55 tuổi, phủ nhận các cáo buộc, khẳng định không có hành vi phạm pháp hay lợi dụng quyền lực để ép buộc người khác.

Ngày 13/11, cảnh sát London thông báo mở cuộc điều tra hình sự về một số cáo buộc liên quan đến hành vi tình dục nghiêm trọng trong quá khứ. Những cáo buộc này khác với các trường hợp mà The Guardian và ITV News đã công bố.

David Walliams là diễn viên hài, ngôi sao truyền hình và một trong những nhà văn thiếu nhi ăn khách nhất nước Anh. Ông nổi tiếng qua chương trình Little Britain, từng làm giám khảo Britain's Got Talent và có hơn 60 triệu bản sách bán ra trên toàn cầu.

Các tác phẩm nổi tiếng của ông gồm Gangsta Granny (Bà ngoại đạo chích), Billionaire Boy (Cậu bé tỷ phú) và Mr Stink (Ngài Hôi Hám).

Nhà văn David Walliams. Ảnh: ITVX.

Nhà sách ngừng bán, thư viện cân nhắc giữ sách

Theo The Guardian, một số nhà sách độc lập tại Anh đã ngừng kinh doanh tác phẩm của Walliams từ nhiều năm trước, chủ yếu vì những tranh cãi liên quan đến nội dung.

Helen Tamblyn-Saville, chủ hiệu sách Wonderland Bookshop tại Nottinghamshire, cho biết ngừng nhập sách Walliams từ năm 2020. Bà cho rằng một số tác phẩm có cách thể hiện mang định kiến về chủng tộc, giới tính và tầng lớp xã hội.

Hiệu sách Griffin Books tại xứ Wales cũng ngừng bán sách Walliams khoảng 18 tháng trước vì đánh giá chất lượng văn chương thấp và sử dụng những khuôn mẫu mang tính xúc phạm.

Sau khi cuộc điều tra được công bố, các chuỗi bán lẻ lớn cũng có động thái tương tự. The Works và TG Jones ngừng bán toàn bộ sách Walliams. Waterstones đang làm việc với HarperCollins để trả lại lượng sách tồn kho.

Trước đó, HarperCollins đã ngừng xuất bản tác phẩm mới của Walliams từ tháng 12/2025 và chấm dứt cung cấp cả danh mục sách cũ vào tháng 9/2026.

Theo số liệu NielsenIQ BookData được The Bookseller công bố, trong bốn tuần gần nhất, các nhà bán lẻ tại Anh tiêu thụ 7.497 cuốn sách Walliams, giảm khoảng 93% so với 102.000 cuốn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức so sánh năm trước có lợi thế nhờ một tác phẩm mới được phát hành.

Từ đầu năm 2026 đến thời điểm thống kê, gần 108.000 cuốn sách của ông vẫn được bán ra, mang lại doanh thu hơn 702.000 bảng. Tính từ năm 2008, tác phẩm của Walliams đã đạt doanh thu hơn 153 triệu bảng tại Anh.

Trong khi nhiều gia đình và nhà sách loại bỏ tác phẩm của Walliams, các thư viện công cộng có cách tiếp cận thận trọng hơn. Isobel Hunter, Giám đốc điều hành tổ chức Libraries Connected, cho biết những cáo buộc đối với Walliams có thể khiến một số độc giả khó chịu khi tiếp tục nhìn thấy sách của ông.

Tuy nhiên, theo bà, các thư viện Anh có nguyên tắc lâu đời là bảo đảm công chúng được tiếp cận sách, trừ trường hợp nội dung tác phẩm vi phạm pháp luật. Vì vậy, phần lớn thư viện dự kiến tiếp tục lưu giữ sách Walliams cho đến khi chúng được loại bỏ theo quy trình quản lý tài liệu thông thường. Điều này không đồng nghĩa các thư viện phải trưng bày hoặc tích cực giới thiệu tác phẩm của ông.

Một số trường học có quan điểm khác. Nhiều giáo viên cho biết đang đưa sách Walliams ra khỏi tủ sách lớp học.

Những phản ứng trái chiều cho thấy vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của một nhà văn nổi tiếng mà còn đặt ra câu hỏi về cách gia đình, trường học và thư viện lựa chọn sách cho trẻ em khi tác giả đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng.