Phong độ đáng báo động của Hojlund

Hôm 19/11, Hojlund chơi mờ nhạt trong trận hòa 0-0 của tuyển Đan Mạch trước Serbia ở Nations League 2024/25. Hojlund không chỉ gặp áp lực trên tuyển mà còn ở cấp câu lạc bộ, trong bối cảnh MU cần sự bứt phá thời điểm này. Từ đầu mùa, cựu tiền đạo Atalanta chỉ ghi được 2 bàn trong 12 trận trên mọi đấu trường.

Phong độ chạm đáy của Hojlund khiến người hâm mộ lo ngại. Tuy nhiên, HLV Brian Riemer vẫn giữ vững niềm tin vào cậu học trò, khẳng định Hojlund sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và trở thành nhân tố chủ chốt của đội tuyển trong tương lai.

HLV Riemer chia sẻ: “Tôi tin chắc rằng Rasmus rất muốn ghi bàn trong chuỗi trận vừa qua. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là sự nỗ lực và thái độ tích cực mà cậu ấy luôn thể hiện trên sân".

Ông cũng nhấn mạnh sự bất ổn là điều bình thường đối với các tài năng trẻ: “Rasmus có màn bứt phá ngoạn mục, nhưng những tiền đạo trẻ thường đối mặt với giai đoạn thăng trầm. Dù vậy, cậu ấy sở hữu nhiều phẩm chất tuyệt vời để trở thành trụ cột của đội tuyển trong nhiều năm tới".

Hojlund từng khiến người hâm mộ phấn khích khi ghi tới 6 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu tại vòng loại Euro 2024 hồi tháng 3. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, Hojlund dường như đánh mất bản năng săn bàn.

Hojlund cùng Joshua Zirkzee liên tiếp tịt ngòi là lý do CLB chủ sân Old Trafford muốn bổ sung một tiền đạo mới. Viktor Gyokeres được cho là trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của "Quỷ đỏ". Chân sút này chơi hay dưới sự chỉ đạo của HLV Ruben Amorim tại Sporting Lisbon.

Cuối tuần này, Hojlund cùng đồng đội hành quân đến sân Ipswich Town thuộc vòng 12 Premier League, cũng là trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Amorim. Hiện "Quỷ đỏ" đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League.

